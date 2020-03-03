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Мэрия Владивостока готовится к ремонту дорог

03 Марта 2020, 13:58 | Владивосток

Во Владивостоке нашли подрядчиков для пяти городских улиц, которые в этом году будут комплексно отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно контрактам подрядчики должны приступить к ремонтным работам с 15 апреля и завершить их до середины августа.

В городском управлении дорог и благоустройства напомнили, что по национальному проекту в этом году в краевом центре ремонт проведут на пяти улицах: Монтажной (от ул. Борисенко, 54 а до дома № 98 по ул. Борисенко), Сабанеева (от пересечения с ул. Луговая до дома №22 по ул. Сабанеева), Каплунова (от ул. Спиридонова до ул. Невельского), Крыгина (от дома № 12 до дома №111) и Успенского.

По поручению главы города Олега ГУМЕНЮКА ремонт улицы Успенского будет продлен до Маковского, то есть один участок улицы отремонтируют по нацпроекту «БКАД», другой - в рамках региональных и муниципальных программ по ремонту дорожного фонда.

По итогам открытых аукционов ремонтом улицы Крыгина займется «Инвестстройторг», улицы Сабанеева - «Бетон-Сервис», Каплунова будет ремонтировать компания «Ростон», участок улицы Успенского - «Объединенная строительная компания-1», а ремонт улицы Монтажной - компания «ПромстройДВ».

Отметим, что в этом году мэрия объявляет аукционы на поиск подрядчиков задолго до начала строительного сезона. Помимо этого, ужесточены требования к подрядчикам: устанавливаются сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а недобросовестных планируют отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.

Помимо ремонта по национальному проекту во Владивостоке в этом году также проведут ремонт ряда крупных городских дорог и десятков проездов к жилым домам.

«Объявлены аукционы на ремонт межквартальных проездов и тротуаров еще по 15 адресам, ранее размещены были аукционы на ремонт по 18 адресам», - сообщили в городском управлении дорог и благоустройства.

Ремонт по этим адресам подрядчики должны будут провести до конца августа.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: дороги  строительство  конкурс  госпрограмма  аукцион  нацпроекты  владивосток  ремонт  подряд 



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