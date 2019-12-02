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Молодые юристы помогают приморцам делить наследство
Также актуальными остаются споры по услугам ЖКХ
Как известно, далеко не у всех людей есть возможность оплачивать консультации юриста, даже самого доступного, а вот вопросов по этой части, как и житейских проблем у всех в избытке. Чтобы не оставлять людей без помощи, юристы периодически устраивают бесплатные консультации, которые может посетить любой желающий. Так, в центральной библиотеке им. А.П Чехова во Владивостоке два раза в месяц, по четвергам с 14:30 до 16:30, проходят бесплатные юридические консультации.
С 2013 года решать правовые проблемы жителей города помогают студенты и преподаватели Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа.
По статистике, чаще всего люди обращаются по вопросам – наследства, капитального ремонта, услуг ЖКХ и прочим.
Перед консультацией, клиентов оповещают о том, что большинство консультантов — это студенты, которые не являются профессиональными юристами, но клиент может быть уверен, что его личная информация не выйдет за рамки учебного процесса.
Когда жители города приходят с проблемами, которые не удаётся решить за одну консультацию и на их решение требуется дополнительное время, то тогда клиент заполняет договор разрешающий забрать его дело на коллегиальное обсуждение на юридической кафедре в гуманитарно-коммерческом колледже и уже на повторной консультации клиенту предоставляют несколько вариантов решения проблемы.
Такие консультации помогают не только горожанам, но и студентам. Молодые специалисты совершенствуются в юридическом деле, еще до того, как выходят на полноценную работу. Это помогает получить достойный опыт непосредственного взаимодействия с клиентами.
Анна ДЬЯКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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