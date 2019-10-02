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Экс-мэр Владивостока выступит в Мосгорсуде с откровенной речью
Игорь Пушкарёв: «Я очень жду завтрашний день…»
В четверг, 3 октября, Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. В преддверии нового заседания, бывший глава города высказался. Свой пост о том, как он ждёт этот день, он разместил на своих страницах в социальных сетях.
«Дорогие друзья, завтра, 3 октября, в Московском городском суде будет рассмотрение апелляционной жалобы по нашему делу.
Я уже много писал о том, что выводы Тверского суда, назначившего мне 15 лет строгого режима и многомиллионные штрафы, не подтверждены никакими доказательствами, а значит приговор незаконный, необоснованный и подлежит отмене.
Более того, вы можете лично убедиться в абсурдности предъявленных обвинений и, мягко говоря, недобросовестном отношении к нашему делу со стороны так называемых надзорных органов, ознакомившись с документами по делу на моём сайте igor-pushkarev.com в разделе "документы по делу".
Я очень жду завтрашний день. И всё ещё надеюсь на торжество справедливости.
P.S. Я приготовил речь, с которой планирую выступить в суде. Мне есть что сказать и своим близким, и суду, и вам, и я планирую использовать своё законное право высказаться», - написал Игорь Пушкарёв».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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