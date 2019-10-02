www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.07 р. 100 JPY: 60.03 р.
EUR: 70.84 р. 10 CNY: 91.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Экс-мэр Владивостока выступит в Мосгорсуде с откровенной речью

02 Октября 2019, 13:02 | Владивосток

Игорь Пушкарёв: «Я очень жду завтрашний день…»

В четверг, 3 октября, Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. В преддверии нового заседания, бывший глава города высказался. Свой пост о том, как он ждёт этот день, он разместил на своих страницах в социальных сетях.

«Дорогие друзья, завтра, 3 октября, в Московском городском суде будет рассмотрение апелляционной жалобы по нашему делу.

Я уже много писал о том, что выводы Тверского суда, назначившего мне 15 лет строгого режима и многомиллионные штрафы, не подтверждены никакими доказательствами, а значит приговор незаконный, необоснованный и подлежит отмене.

Более того, вы можете лично убедиться в абсурдности предъявленных обвинений и, мягко говоря, недобросовестном отношении к нашему делу со стороны так называемых надзорных органов, ознакомившись с документами по делу на моём сайте igor-pushkarev.com в разделе "документы по делу".

Я очень жду завтрашний день. И всё ещё надеюсь на торжество справедливости.

P.S. Я приготовил речь, с которой планирую выступить в суде. Мне есть что сказать и своим близким, и суду, и вам, и я планирую использовать своё законное право высказаться», - написал Игорь Пушкарёв».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: иск  соцсети  жалоба  Пушкарёв  суд  апелляция  мосгорсуд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]