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Младший сын Игоря Пушкарева пошел в 1-й класс
Экс-мэр Владивостока уже более трех лет находится в московском сизо
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв в посте в социальных сетях поздравил школьников с Днём знаний, а так же рассказал, что в этом году его младший сын пошёл в первый класс.
«Дорогие друзья, примите поздравления с Днём знаний!
Это долгожданный и волнительный день для всех первоклашек, которые хотят поскорее познакомиться с первым учителем, сесть за парту, услышать первый школьный звонок и говорить своим знакомым, что они уже учатся в школе.
11-классники наверняка предвкушают выпуск, предстоящее студенчество, самостоятельность и претворение в жизнь своих самых смелых замыслов.
Так и в моей семье в этом году в 1 класс идет мой младший сын, а для среднего этот год станет выпускным в школе.
Я от всей души желаю всем ребятам, их родителям и учителям доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, яркого и успешного нового учебного года!»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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