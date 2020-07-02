Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил владивостокцев с днем города

Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко с днем города Владивостока:

Дорогие жители и гости Владивостока! От всей души поздравляю вас с днем города!

Несмотря на относительно молодой возраст, у столицы Приморья яркая история: в разные времена город был военным постом, порто-франко, долгое время – закрытой военно-морской базой.

Сегодня Владивосток стоит на пороге новых свершений. Здесь происходят значимые для нашей страны международные события, реализуются уникальные проекты. Год от года город становится все современнее и красивее.

Совместно мы открываем новые и модернизируем действующие производства, с радостью отмечаем, как возводятся новые дома, детские сады, спортивные учреждения, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог. Нас радуют положительные сдвиги в спорте, в работе с молодежью и культуре. Но главное достояние города во все времена – это замечательные люди, которые искренне любят Владивосток и гордятся им!

Каждый из нас сегодня своим трудом, отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каким будет Владивосток и каким он достанется детям и внукам.

Дорогие земляки! Желаю вам отличного настроения и яркого праздника, успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края О.Н. КОЖЕМЯКО.