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Экс-мэр Владивостока поздравил город с днем рождения из сизо
«Не перестаю признаваться в любви к нашему неповторимому городу у моря…»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал очередной пост в социальных сетях:
«Сегодня Владивостоку 159 лет! С днем рождения тебя, лучший город Земли!
Этот праздник объединяет всех: и тех, кто считает Владивосток своей малой родиной, и тех, кому Владивосток просто близок по духу, и тех, кто с теплом думает о нём, находясь за тысячи километров.
Не перестаю признаваться в любви к нашему неповторимому городу у моря, как и не перестаю говорить о том, что безумно скучаю по нему, по его воздуху и характеру.
Верю в прекрасное будущее Владивостока и желаю ему только процветания!!! Пусть жизнь здесь будет счастливой и благополучной!
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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