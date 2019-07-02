Экс-мэр Владивостока поздравил город с днем рождения из сизо

«Не перестаю признаваться в любви к нашему неповторимому городу у моря…»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал очередной пост в социальных сетях:

«Сегодня Владивостоку 159 лет! С днем рождения тебя, лучший город Земли!

Этот праздник объединяет всех: и тех, кто считает Владивосток своей малой родиной, и тех, кому Владивосток просто близок по духу, и тех, кто с теплом думает о нём, находясь за тысячи километров.

Не перестаю признаваться в любви к нашему неповторимому городу у моря, как и не перестаю говорить о том, что безумно скучаю по нему, по его воздуху и характеру.

Верю в прекрасное будущее Владивостока и желаю ему только процветания!!! Пусть жизнь здесь будет счастливой и благополучной!