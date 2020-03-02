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В апреле во Владивостоке пройдет Первый Дальневосточный фестиваль "Время Возможностей"
17-19 апреля во Владивостоке пройдет Первый Дальневосточный фестиваль «Время Возможностей» - проект о новых возможностях жизни взрослых людей
В середине весны на территории арт-конгресс-отеля «Экватор» планируют устроить настоящий праздник новых возможностей для людей среднего и старшего возраста.
«Жить, не старея» - современный тренд. Свой пристальный интерес к теме возраста организаторы объясняют тем, что средняя продолжительность жизни человека существенно увеличилась. Оказавшись на условной «середине пути» не все понимают, как проживать ближайшие …цать лет! Участники и герои фестиваля знают как, и обязательно расскажут об этом на фестивале.
На фестивале предусмотрено 7 площадок. К участию заявлено более 30 спикеров. В том числе, звездные гости – Владимир Яковлев, основатель и первый главный редактор ИД Коммерсантъ, автор проекта Сноб, основатель проекта «Возраст счастья», автор восьми книг-бестселлеров. Эва Томбак, в прошлом главный редактор собственного глянцевого журнала «EIVA» и литовской версии журнала «Cosmopolitan», инструктор по йоге международного класса, автор 5 книг, писатель.
Запланировано более 30 лекций и мастер-классов о красоте, психологии, бизнесе, путешествиях, финансах, питании и здоровье, ежеутренние занятия йогой, фитнесом, танцами, дефиле, а также – тематическая вечерняя программа, творческие встречи, дискотека.
Виктория Колитенко, автор проекта: «Создание фестиваля для меня – своего рода создание путеводителя. Путеводители, как вы знаете, бывают разные: по городам и музеям, для любителей сыра, виски. Я хочу создать путеводитель по возрасту, раскрывающий человеческие возможности.
В рамках фестиваля мы хотим задать новое понимание возраста и показать, что каждый период жизни может быть интересным и ярким этапом развития личности. Мы расскажем об ином качестве жизни, которую можно прожить счастливо, занимаясь любимым делом. И начинать никогда не поздно!»
Максимально подробно о проекте можно узнать на www.timeofchancefest.ru или по телефону: 8-914-071-60-34
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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