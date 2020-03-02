www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.33 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 95.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В апреле во Владивостоке пройдет Первый Дальневосточный фестиваль "Время Возможностей"

02 Марта 2020, 12:15 | Владивосток

17-19 апреля во Владивостоке пройдет Первый Дальневосточный фестиваль «Время Возможностей» - проект о новых возможностях жизни взрослых людей

В середине весны на территории арт-конгресс-отеля «Экватор» планируют устроить настоящий праздник новых возможностей для людей среднего и старшего возраста.

«Жить, не старея» - современный тренд. Свой пристальный интерес к теме возраста организаторы объясняют тем, что средняя продолжительность жизни человека существенно увеличилась. Оказавшись на условной «середине пути» не все понимают, как проживать ближайшие …цать лет! Участники и герои фестиваля знают как, и обязательно расскажут об этом на фестивале.

На фестивале предусмотрено 7 площадок. К участию заявлено более 30 спикеров. В том числе, звездные гости – Владимир Яковлев, основатель и первый главный редактор ИД Коммерсантъ, автор проекта Сноб, основатель проекта «Возраст счастья», автор восьми книг-бестселлеров. Эва Томбак, в прошлом главный редактор собственного глянцевого журнала «EIVA» и литовской версии журнала «Cosmopolitan», инструктор по йоге международного класса, автор 5 книг, писатель.

Запланировано более 30 лекций и мастер-классов о красоте, психологии, бизнесе, путешествиях, финансах, питании и здоровье, ежеутренние занятия йогой, фитнесом, танцами, дефиле, а также – тематическая вечерняя программа, творческие встречи, дискотека.

Виктория Колитенко, автор проекта: «Создание фестиваля для меня – своего рода создание путеводителя. Путеводители, как вы знаете, бывают разные: по городам и музеям, для любителей сыра, виски. Я хочу создать путеводитель по возрасту, раскрывающий человеческие возможности.

В рамках фестиваля мы хотим задать новое понимание возраста и показать, что каждый период жизни может быть интересным и ярким этапом развития личности. Мы расскажем об ином качестве жизни, которую можно прожить счастливо, занимаясь любимым делом. И начинать  никогда не поздно!»

Максимально подробно о проекте можно узнать на www.timeofchancefest.ru или по телефону: ‪8-914-071-60-34

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: Время возможностей 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]