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Фото, сделанное во Владивостоке, признано одним из лучших в стране
01 Октября 2019, 17:29 | Владивосток
Известное российское информагенство подвело фотоитоги сентября
Сайт Ria.ru предложил вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА «Новости».
С другими лучшими фотографиями сентября по версии РИА «Новости» можно познакомиться здесь.
Фото Виталия АНЬКОВА, Ria.ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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