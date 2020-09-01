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Издательская компания "Золотой Рог" понесла тяжелую утрату
На 92 году жизни умерла старейшая сотрудница компании Мария Талалаева
Сотрудники Издательской компании «Золотой Рог» сегодня скорбят. На 92-м году жизни умерла старейшая сотрудница редакции Мария Васильевна ТАЛАЛАЕВА. Мы намерено не пишем бывшая, потому что бывшей назвать этого динамичного и всегда интересующегося (даже будучи на пенсии) жизнью родного для нашего коллектива человека, язык не повернется.
Мария Васильевна еще за долго до появления «Золотого Рога» была состоявшимся и уважаемым журналистом. До прихода в нашу редакцию она работала в краевой газете «Красное Знамя». Но годы уже тогда брали свое, и Мария Васильевна решила уступить дорогу молодежи и с журналистской должности перешла на работу в отдел писем.
Созданное в 1992 году в недрах партийного СМИ, коим являлось «Красное Знамя», издание «новой формации» - газета промышленников и предпринимателей «Золотой Рог» - только-только вставало на ноги, и именно к нашему СМИ прикомандировали Марию Талалаеву. Кто-то называл это ссылкой, но Мария Васильевна со свойственными ей упорством и ответственностью взялась за дело, став незаменимым помощником руководителей и душой всей компании. Она своим авторитетом и опытом не давала редакции, на тот момент наполненную 18-20-летними неопытными, но амбициозными пацанами, переходить грани, что свойственно «молодняку».
Она ушла на заслуженный отдых спустя много лет после наступления пенсионного возраста. Физически было трудно ходить, хотя душа рвалась на любимую работу. Мария Васильевна часто звонила и интересовалась жизнью редакции, заряжая людей позитивной энергией.
Теперь ее не стало… Как сказала одна шокированная новостью сотрудница: «Я думала, что Мария Васильевна будет всегда…». Увы… Хотя, если вдуматься, слова эти никому и ничему не противоречат. В сердцах золоторожцев память об этом светлом человеке сохранится навсегда…
Приносим свои соболезнования родственникам и близким.
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