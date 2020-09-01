Вопреки всему: для чего в мэрии Владивостока нужен эксперт "по земельным вопросам"?

«Токсичная» фигура зама главы города наносит ущерб репутации администрации

Земельный вопрос – один из самых острых для Владивостока. Большинство земель принадлежат военным и гражданским лесничествам, либо отведены под санитарные зоны. Именно поэтому вопрос распоряжения земельными участками становится одним из ключевых рычагов управления городским хозяйством. С 2019 года во Владивостоке эту сферу курирует «специалист по земельным вопросам», которого еще Владимир Миклушевский уволил с формулировкой «недобросовестный человек».

Сложные отношения

Земельный вопрос – один из ключевых для развития любого города – долгое время оставался вне зоны влияния администрации города. Примерно с 2007 года все полномочия по выделению участков на строительство и иные вопросы перешли на уровень краевых властей. Получить землю стало огромной проблемой для предпринимателей и простых жителей. С этого момента все руководители администрации Владивостока бились за то, чтобы вернуть себе право решать земельные вопросы самостоятельно.

В 2019 году полномочия вернулись на уровень муниципалитета. Но уже через некоторые время начались проблемы: уже летом прошлого года предприниматели города начали жаловаться на то, что получить землю стало крайне сложно. Многие говорили о том, что даже статус резидента ТОР и СПВ не заставляет администрацию оперативнее решать земельные вопросы.

Один из последних случаев – ситуация с яхт-клубом «Алые паруса» на Русском. Если кратко, то востребованная у жителей и гостей города организация осталась без земли. Того ресурса, который необходим для работы и развития.

В 2017 году на берегу бухты Новик в районе «Порохового погреба №13» начал свою работу яхт-клуб «Алые паруса». Организация сразу стала популярной и востребованной не только у жителей поселка Экипажный – секции парусного и велоспорта, бега, кудо и многое другое стали точкой притяжения для жителей краевого центра всех возрастов. Примерно с того же времени руководство яхт-клуба занималось решением вопроса об аренде земли. И вот месяц назад ситуация получила разрешение. Но совсем не такое, на которое надеялось руководство яхт-клуба.

«На аукцион по земельному участку, кроме нас, вышли откровенные ж…ки (недобросовестные люди. – Прим. ред.). Некая Ширяева Виктория из Чугуевки в сопровождении группы дагестанцев. Которые тупо завысили стоимость до небес. И было видно, что им абсолютно все равно сколько предлагать, главное сказать последнее слово. В какой-то момент она даже пять раз подряд сама себя перебивала. Вы можете себе представить, чтоб предприниматель торговался на торгах сам с собой?! В итоге стоимость земельного участка площадью 0.46га ушла им по цене 5.7млн. руб. в год. Это абсолютно неадекватная цена. Очевидно, что эти деньги никто платить не будет», - пишет председатель комитета по спортивно-массовым мероприятиям Денис Ясинков Инстаграмм-аккаунте.

Через некоторое время новый арендатор перегородил подход к яхт-клубу.

Вопрос из прошлого

Сразу на инаугурации нового главы Владивостока один из журналистов города, известный своим умеем задавать острые и неудобные вопросы, спросила, правда ли что Наталья Соколова, ранее уволенная из администрации края за недобросовестность, будет принята на работу в администрацию городу. Тогда Олег Гуменюк отшутился, ответив, что ему ничего о таких планах не известно.

Но уже в апреле 2019 года Наталья Соколова начала появляться в информационном поле как «ведущий эксперт» по «земельным вопросам» со стороны администрации Владивостока.

Хотя в 2016 году, после многочисленных жалоб на работу возглавляемого госпожой Соколовой департамента, Владимир Миклушевский, бывший тогда губернатором края, заявил, что подписал указ о ее увольнении.

«Я сегодня подписал указ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. И я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде», - прокомментировал свое решение Владимир Миклушевский.

В вину, причем, депутаты Законодательного собрания, ставили проваленную работу по выделению земельных участков льготникам, например, многодетным семьям под застройку. Именно тогда многие участники аукциона жаловались, что получают землю там, где невозможно что-либо построить в принципе.

А воз и ныне там

Казалось бы, на новом месте новая история. Однако ситуация с выделением земельных участков во Владивостоке вновь становится острой и проблемной темой. Уже в конце 2019 года прокуратура города сообщила о 148 нарушениях закона теми подразделениями, которые курирует вице-мэр Наталья Соколова.

Самые главные из них - «нарушение сроков и порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков, утверждении схем расположения земельных участков, перераспределении земельных участков, необоснованными отказами в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении земельных участков».

С 1 мая 2019 года в администрацию Владивостока было передано около 6000 обращений по земельным вопросам, но до конца года было принято всего 30 решений, по которым заключены договора.

Ранее СМИ сообщали, что при строительстве стоимость «откатов» за землю и разрешения может доходить до 30-40% от всех затрат на проект. Эксперты предполагают, что во Владивостоке, благодаря коллапсу с оформлением земли и разрешений, речь уже может идти о 50-60%.