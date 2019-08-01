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Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о российских законах

01 Августа 2019, 12:56 | Владивосток

Читатель - Игорю Пушкарёву: «Какой закон позволил так беззаконно с вами обойтись?»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы, которые читатели задают ему в соцсетях и на персональном сайте. Так, 1 августа экс-глава Владивостока обозначил собственное мнение о российском законодательстве и правоприменительной практике. А также объяснил, почему его отец трудится водителем на заводе.

«Вы пишете: Игорь Сергеевич, думаю, пришло время поговорить о российских законах. Вы юрист, в этих вопросах хорошо разбираетесь. Какой закон позволил так беззаконно с вами обойтись? Хотелось бы услышать ответ с подробными комментариями.

- Я считаю, что законы, принятые в нашей стране, не лучше и не хуже законов, действующих в других странах. Всё дело в правоприменительной практике. Вот например, при рассмотрении уголовных дел в судах с участием присяжных заседателей процент оправдательных приговоров доходит до 40%, а в судах без участия присяжных заседателей - 0,2%, и это с учетом того, что законы, по которым судят в обоих судах, одинаковые. Поэтому дело не только и не столько в законах.

Правда ли, что ваш отец трудится обычным рабочим на заводе. Почему?

- Правда. Отец всю свою жизнь работал и в настоящее время работает водителем фронтального погрузчика. Это его решение. Ему нравится быть в коллективе и чувствовать себя нужным и полезным. Я это понимаю и одобряю.».

Фото Юрия СМИТЮКА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: соцсети  иск  статья  Пушкарёв  фейсбук  Востокцемент  суд  мэр 



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