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Призыв в Вооруженные Силы проходит в особых условиях
Главная задача – не допустить возникновения и распространения короновирусной инфекции среди призывников и военнослужащих
Сейчас в Вооруженных Силах принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и её распространения среди личного состава. Действительно, главная задача которая стоит сегодня перед нами – не допустить возникновения и распространения короновирусной инфекции среди призывников и военнослужащих.
С этой целью призывные и сборные пункты военкоматов города Владивостока обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов города. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по дням явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй. Внесены изменения в регламент работы и с целью сокращения одновременного массового прибытия граждан в военные комиссариаты города, на входах которых развернуты медицинские посты. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут.
Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.
Учреждения здравоохранения в которые будут направляться граждане с признаками короновирусной инфекции, а также организации Роспотребнадзора, где будет проводиться тестирование, тоже определены.
По прибытии призывников в свои части спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужкщих войсковой части. Контроль за состоянием здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, термометрией не реже трех раз в сутки.
Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.
Военный комиссариат Советского и Первореченского районов города Владивосток, ул. Узбекская, 13а, тел. 8(423)231-28-28
Военный комиссариат Ленинского и Фрунзенского районов города Владивосток, ул. Тигровая, 26, тел. 8(423)241-26-74
Военный комиссариат Первомайского района города Владивосток, ул. Черемуховая, 3, тел. 8(423)227-44-66.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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