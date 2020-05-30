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Путина призвали отправить в отставку "завравшегося" министра
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Президента РФ Владимира Путина призывают отправить в отставку министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Петиция размещена на сайте change.org.
Автор петиции подчеркивает, что ситуацию с центрами занятости можно описать одним словом — «развал». Он рассказывает, что его мама, как и многие другие, потеряла работу в конце марта, была признана безработной 9 апреля и за период до 20 апреля ей выплатили 4,5 тыс. рублей.
«Министр, который организовал работу таким образом, что человек потерявший работу, должен жить на 4,5 тыс. рублей в течение месяца — должен уйти в отставку. Это не министерство, а цирк», — считает автор петиции.
Он отмечает, что дело даже не в этом конкретном случае, а в безответственном вранье чиновников, которые делают все, чтобы не ставить на учет оставшихся без работы. «Он (то есть Котяков — прим. ред.) врет в лицо президенту, что успешно все работает. Если вы сомневаетесь по поводу правильности этой петиции — позвоните по линии Роструда, Минтруда. В апреле и до середины мая — телефон сбрасывал вызов», — указывает автор.
Напомним, что, как писала газета «Золотой Рог», в эфире программы «Познер» министр труда заявил, что он и его коллеги «не ожидали такой востребованности» выплат в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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