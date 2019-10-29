Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: У Близнецов денег будет хоть на двоих
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября
ОВЕН. Финансовое положение стабильно, лишь решение вопросов, связанных с недвижимостью, может вылиться в неожиданные дополнительные расходы. На работе возможны задержки по срокам завершения проектов. Будьте к этому готовы.
ТЕЛЕЦ. Давно ожидаемые деньги наконец-то придут к вам, правда, только в конце недели. Но даже они не смогут полностью удовлетворить ваши запросы. Так что пока лучше обходить магазины стороной. Отношения с партнерами будут постепенно налаживаться. И к концу недели они даже будут во многом с вами согласны.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас нет недостатка в деньгах. Появятся дополнительные источники дохода. Необходимые покупки и приобретения лучше запланировать в среду или в субботу. В воскресенье вы можете рассчитывать на финансовую помощь любимого человека.
РАК. У вас успешный период. Если вы готовы много работать и проявить себя, финансовых проблем у вас точно не будет. Ваши таланты оценят, и без премии вы не останетесь.
ЛЕВ. Во вторник могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, связанные с финансами. Непредвиденные затраты грозят потребовать крупных сумм, поэтому стоит задуматься о кредите. Проверяйте надежность новых деловых партнеров втрое тщательнее, чем обычно.
ДЕВА. На этой неделе вам, похоже, придется срочно менять планы и искать нестандартные решения деловых проблем. Пятница - неудачный день для заключения контрактов и договоров. Финансовое положение стабилизируется, но ему еще далеко до идеала.
ВЕСЫ. Неделя достаточно стабильна в финансовом отношении, но не сулит большой прибыли. Не позволяйте себе никакого риска и авантюр. В среду лучше держите язык за зубами и не разглашайте бизнес-тайны или производственные планы. В пятницу появится возможность украсить свой гардероб чем-то новым.
СКОРПИОН. Неделя вполне благоприятна для деловой активности. Вас ждут солидные денежные поступления и интересные новые проекты. Во вторник вас может несколько озадачить деловая встреча, но потом все сложится наилучшим образом.
СТРЕЛЕЦ. Неделя удачна для приобретения бытовой техники или начала ремонта квартиры. Вы не испытываете недостатка в средствах и можете не экономить. В четверг возможны денежные поступления.
КОЗЕРОГ. В среду у вас появиться возможность неплохо заработать, или вас ожидает внезапное поощрение. Но в оставшиеся дни недели лучше поумерить свой финансовый аппетит и бережнее относиться к своим денежным ресурсам. Кредиты сейчас лучше не брать.
ВОДОЛЕЙ. Ваши планы по поводу командировок и деловых встреч могут расстроиться. Нежелательно это принимать близко к сердцу, что ни делается, всё к лучшему, даже если вы поймете это не сразу. Финансовые возможности будут несколько скромнее, чем обычно, но это вряд ли вас заденет.
РЫБЫ. В первой половине недели не стоит обольщаться обещаниями партнеров, исполнения придется, в полном соответствии с народной мудростью, ждать три года. Так что лучше самим проявить инициативу. В пятницу и субботу стоит сэкономить, возможно - просто воздержаться от трат. Рассчитывать на денежные поступления на этой неделе не приходится.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: У Близнецов денег будет хоть на двоих
- Бизнес-гороскоп: Овнам лучше бодаться с проблемами в одиночку
- Россиян лишат пособия по уходу за ребенком до полутора лет
- Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не заплывать куда попало
- Невесты в России "постарели" на восемь лет
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы победят финансовые неурядицы
- Родительские пособия резко вырастут
- Путин назвал нормальное число детей в семье
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: У Близнецов денег будет хоть на двоих
- В России начали массово увольнять предпенсионеров
- Бизнес-гороскоп: Овнам лучше бодаться с проблемами в одиночку
- Россиян лишат пособия по уходу за ребенком до полутора лет
- Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не заплывать куда попало
- Путин поручил "не допустить фокусов" с доплатами врачам
- Невесты в России "постарели" на восемь лет
- Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- В Казани состоялась конференция по Транспортной безопасности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами
- Огурцы идут в рост
- Приморский агропром: испытания природой
- Дальневосточный гектар: на бумаге проще
- Проект реновации одного из самых неприглядных районов Владивостока получил международный приз
- Получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке смогут не все
- Никита Исаев: В Приморье осознают катастрофичность ситуации
- Новые следы тигра появились на главной набережной Владивостока
- Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
- Особая сила "колымской мечты"