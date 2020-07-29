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Российским семьям могут перечислить еще одну материальную поддержку на детей
Новые выплаты для россиян в августе поддержали в Госдуме
В Госдуме поддержали идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в стране ещё действует ряд ограничительных мер и выплаты будут уместны к началу учебного года.
Парламентарий отметил, что сама постановка вопроса о повторной раздаче денег корректна. По его словам, эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась и ряд предприятий еще не приступили к работе в нормальном режиме, а многие из граждан и вовсе оказались без работы, пишет PrimPress. Тарасенко считает, что выплату было бы уместно провести ближе к сентябрю, когда родители начинают собирать детей в школы.
Недавно на сайте Change.org была опубликована петиция с призывом к властям продлить детские выплаты на август. Под обращением подписались более 140 тысяч россиян. Ранее выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет семьям выплатили в июне и июле. Как писало URA.RU, большинство получателей материальной помощи от государства потратили деньги на на покупку детской мебели, игрушек и спорттоваров и гаджетов. По данным холдинга «Ромир», выплаты, полученные в июне, семьи потратили на крупные покупки для детей в категориях, показавших несвойственный для привычного потребления рост.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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