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Россиян не пустят на работу до 12 мая
Президент Владимир Путин рассказал, как страна будет жить в мае
Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов.
Путин напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы. Он добавил, что «и в обычной ситуации многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать».
Ранее российский лидер призвал быть готовыми к любому сценарию по коронавирусу. Путин также заявил, что, исходя из опыта борьбы с инфекцией, принимаемых решений может быть недостаточно «уже завтра», но распространение заболевания в стране удалось затормозить.
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