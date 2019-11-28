www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.97 р. 100 JPY: 58.6 р.
EUR: 70.44 р. 10 CNY: 91.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Новогодний опрос
Распечатать

Россиян ждут две рабочие недели по два дня

28 Ноября 2019, 09:08 | В России

Правительство продолжает заниматься откровенным популизмом на фоне жесткого кризиса в экономике

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. Об этом заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, передает «Интерфакс».

Так, по его словам, на последней неделе 2019 года россияне будут работать только в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится у россиян до пятницы, 10 января.

Ранее Шкловец заявил, что россияне смогут получить выходной 31 декабря, если им предоставит такую возможность работодатель. Однако это может повлечь за собой сокращение заработной платы сотрудников. Чтобы такого не произошло, Шкловец посоветовал работодателям предусмотреть оплату выходного дня в приказе.

20 ноября в Роструде заявили, что в России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Согласно Трудовому кодексу, сотрудник имеет право взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы. О своем уходе он обязан предупредить заранее и обозначить даты отсутствия в графике отпусков.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: праздник  каникулы  экономика  рождество  медведев  роструд  новый год 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]