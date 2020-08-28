Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
В ПФР обнаружено огромное количество ошибок, причем, все не в пользу людей
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. Это заявление распространила его пресс-служба.
«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами», — сказал депутат. По его словам, затраты ПФР на штат, офисы и IT не оправдывают себя. Он подчеркнул, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы.
Счетная палата РФ выяснила, что из-за технических ошибок пенсии в России занижались, напоминает «Царьград». Заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев считает, что сбои в переучете происходят, как правило, по вине работодателей, ответственных за передачу сведений в ПФР.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
- Одно из главных правил выдачи пенсии изменится
- Пенсионный фонд сообщил о сокращении числа пенсионеров
- Часть россиян вообще не будут получать пенсию
- В России начали массово увольнять предпенсионеров
- Россияне окончательно запутались в пенсионной реформе
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- В Приморье при губернаторе Миклушевском специально занижался важнейший показатель
- Пенсионеры сказали, сколько они хотят денег
- Столичный пенсионер богаче приморского в среднем на треть
Новости раздела
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
- Бизнес-гороскоп: У Дев не предвидится перебоев с деньгами
- "Учителя и школьники, предпринимая противоэпидемические меры, преодолевая многочисленные трудности, не переставали учить и учиться..."
- Бизнес-гороскоп: Львам можно заняться обустройством пещеры
- Власти продолжают раздавать выходные и праздники за счет бизнеса
- Близнецов ждет двойная удача
- Российским семьям могут перечислить еще одну материальную поддержку на детей
- Стало известно, как будут обучаться дети с 1 сентября
- Бизнес-гороскоп: Тельцов пора распрячь из воза работы
- "Москва и все управление страны оказались заблокированы и отрезаны"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хоть к пришельцам на кулички
- Экс-директор службы заказчика хабаровского минстроя причинил крупный ущерб бюджету края
- Китайские авиакомпании предлагают безлимитные билеты
- На Камчатке усилят контроль по COVID-19 в аэропортах
- В Приморье действует "земельная мафия"?
- Ручка, тетрадка, маска…
- Не наказать, а побудить работать
- Как избежать второй волны COVID-19
- "Терминал Астафьева" не жалеет денег на социальное развитие Находки
- На первый-второй рассчитайсь!