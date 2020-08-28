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В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд

28 Августа 2020, 10:28 | В России

В ПФР обнаружено огромное количество ошибок, причем, все не в пользу людей

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. Это заявление распространила его пресс-служба.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами», — сказал депутат. По его словам, затраты ПФР на штат, офисы и IT не оправдывают себя. Он подчеркнул, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы.

Счетная палата РФ выяснила, что из-за технических ошибок пенсии в России занижались, напоминает «Царьград». Заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев считает, что сбои в переучете происходят, как правило, по вине работодателей, ответственных за передачу сведений в ПФР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: госдума  пенсионный фонд  Справедливая Россия  пенсия 



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