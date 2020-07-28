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Стало известно, как будут обучаться дети с 1 сентября

28 Июля 2020, 12:58 | В России

Министр просвещения Сергей Кравцов: «Все требования Роспотребнадзора будут учтены»

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В понедельник, 27 июля, он на брифинге сказал, что будущий учебный год должен начаться в традиционной форме, все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. По его словам, вспышек заболеваний в конце учебного года в школах РФ не было.

"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет. Поэтому традиционные линейки, традиционное 1 сентября проведем", - отметил Кравцов в эфире канала "Россия 1".

Он отметил, что было перестроено обеспечение школ, но переход на дистанционное обучение на постоянной основе не планируется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: школа  образование  коронавирус  covid-19  1 сентября  карантин  минпросвещения 



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