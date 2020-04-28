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Набирать студентов в вузы из-за covid-19 предложено без результатов ЕГЭ
Национальный родительский комитет предложил альтернативу ненавистному всем экзамену в условиях самоизоляции
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с «Известиями» предложила зачислять школьников в вузы в этом году без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи со сложившейся обстановкой из-за коронавируса. Отсеивать студентов она предлагает по итогам первой и второй сессии, как это делается в ряде зарубежных стран.
Ирина Волынец напомнила, что в наиболее престижных вузах страны помимо ЕГЭ в первую очередь учитывают результаты прохождения дополнительных вступительных испытаний (ДВИ).
«Эти вузы справятся со вступительной кампанией и на основании результатов ДВИ, и по результатам Всероссийских школьных Олимпиад. Они наберут студентов и будут нормально работать. Сложности возникают с теми вузами, которые ориентированы больше на ЕГЭ. Если мы сейчас просто отменим ЕГЭ, мы провалим эту вступительную кампанию», — сказала эксперт.
В сложившейся ситуации Ирина Волынец предложила опробовать обучение детей без дополнительных вступительных испытаний в вузах, в которых это не предусмотрено. По ее словам, вузы просто не успеют разработать эти регламенты.
«Стоит зачислить детей на те факультеты, на которых они хотели бы учиться, и уже отсеивать их по итогам первой или второй сессии», — заключила председатель Национального родительского комитета.
Ранее, 22 апреля, замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук заявил, что приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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