Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Невесты в России "постарели" на восемь лет
Молодежь находит сотни причин, чтобы не вступать в брак
Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в возрасте 25−34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18−24, говорится в отчете Росстата.
По данным ведомства, в то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25−34 года.
"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", — сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
Она добавила, что "существует и еще одна причина — увеличение пар, не регистрирующих брак, что свойственно более молодому поколению".
"В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря "отложенным рождениям" 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности", — полагает эксперт.
Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.
"Нельзя откладывать заключение брака до конца жизни, когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей. Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", — заключила Егорова.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Невесты в России "постарели" на восемь лет
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы победят финансовые неурядицы
- Родительские пособия резко вырастут
- Путин назвал нормальное число детей в семье
- Львята потребуют больших расходов
- Бизнес-гороскоп: Близнецам повезет вдвойне
- Бизнес-гороскоп: Тельцы будут пахать как волы
- Росстат: реальные доходы россиян продолжают стремительное падение
Новости раздела
- Невесты в России "постарели" на восемь лет
- Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- В Казани состоялась конференция по Транспортной безопасности
- В октябре учителям, врачам, таможенникам и полицейским повысят зарплату
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
- В "Сириусе" открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
- Бизнес-гороскоп: Стрельцы победят финансовые неурядицы
- Родительские пособия резко вырастут
- Министр просвещения: "Всем сидеть и зубрить!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят сотни человек
- За должников по кредитам теперь будут отвечать их родственники
- Появились первые фото, сделанные внутри торгового центра "Максим"
- До 90% товаров, сгоревших в "Максиме", фактически были контрабандой
- Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"
- Полиция, откройте дверь: Во Владивостоке по вечерам продолжают борьбу с арендным бизнесом
- Во Владивостоке усиленно готовят к сдаче один из долгостроев
- 200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье
- Трассу Южно-Сахалинск – Оха передадут в федеральную собственность
- На Камчатке готовится к запуску новый рыбоперерабатывающий завод