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Невесты в России "постарели" на восемь лет

27 Сентября 2019, 10:07 | В России

Молодежь находит сотни причин, чтобы не вступать в брак

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в возрасте 25−34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18−24, говорится в отчете Росстата.

По данным ведомства, в то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25−34 года.

"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", — сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Она добавила, что "существует и еще одна причина — увеличение пар, не регистрирующих брак, что свойственно более молодому поколению".

"В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря "отложенным рождениям" 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности", — полагает эксперт.

Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

"Нельзя откладывать заключение брака до конца жизни, когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей. Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", — заключила Егорова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: жених  статистика  свадьба  невеста  брак  ЗАГС 



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