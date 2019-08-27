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Путин отчитал правительство за всё увеличивающуюся в стране бедность
Сотни миллиардов рублей, выделенные на нацпроекты, не доходят до граждан
Глава Минэкономики Максим Орешкин представил обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы. Из доклада следует, что в 2019 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,1%, в предыдущем докладе речь шла о росте в 1%.
Министерство также представило прогнозы по следующим показателям:
реальные доходы — в 2020 году рост составит 1,5%, с 2021 по 2024 год — с 2,2% до 2,4%;
инфляция — к концу 2019 года составит 3,8% (вместо 4,3%), в 2020 году — 3,0% (вместо 3,8%), в 2021–2024 годах — 4%;
курс рубля к доллару — в 2019 году $1 будет стоить 65,4 руб. (вместо 65,1 руб.), в период с 2021 по 2024 год стоимость увеличится до 67,4 руб. (прежний прогноз равнялся 68,6 руб./$);
ВВП — в 2019 году рост составит 1,3%, в 2020 году — 1,7% (вместо 2%), с 2021 по 2024 год — до 3,3%;
безработица — в 2019 году 4,6% (вместо 4,7%), к 2024 году упадет до 4,3%.
До этого аналитики Высшей школы экономики заявили, что новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет Россию через год-полтора. Институт экономики роста имени Столыпина прогнозирует, что техническая рецессия в России может начаться уже в текущем году.
В июле рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые он предполагает в базовом варианте экономический рост в 2019 году ниже 1% ВВП и рецессию в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основание — ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в текущем году.
Тем временем на совещании правительства, которое провел лично президент, он сообщил, что динамику роста российской экономики нельзя назвать удовлетворительной. По словам президента, обеспокоенность вызывает и слишком медленное увеличение реальных доходов населения. Глава государства потребовал от правительства и ЦБ обеспечить более динамичное и устойчивое развитие экономики. Главный ресурс для ее роста лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
Главный ресурс для роста российской экономики лежит не в монетарных сферах, а в организационных и налоговых вопросах, считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. По его словам, с одной стороны, правительству и региональным властям необходимо дать «ярко-зеленый свет» любым стартапам, освободив предпринимателей от налоговой нагрузки на первых порах, а с другой — обеспечить эффективную реализацию национальных проектов.
— Важно понять, что без сильного частного сектора экономика не сможет выдавать хорошие темпы только за счет нацпроектов и «вертикали госкапитализма», — отметил эксперт.
Чтобы ситуация улучшалась и менялась в позитивном русле, нужно увеличивать темпы инвестиций в реальную экономику, уверен и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.
— Пока не будет расти реальный сектор и развиваться предпринимательство, экономика так и будет болтаться в диапозоне 1–1,5% ВВП, — уточнил он.
Самым быстрым способом стимулирования роста экономики остается увеличение расходов на развитие высокотехнологичных отраслей за счет средств, накопленных в Фонде национального благосостояния и собранных на реализацию нацпроектов, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев.
— Можно также снизить налоговую нагрузку это тоже будет хороший стимул для быстрого роста экономики, — сказал он «Известиям». — А в долгосрочной перспективе, конечно, экономике нужны будут структурные преобразования.
Несмотря на то что инфляция приближается к целевому ориентиру около 4,5%, а динамика ВВП в первом полугодии 2019 года демонстрирует положительные показатели, это не сказывается на общем росте доходов населения, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Он привел последние данные Счетной палаты, по которым при росте заработной платы на 1,8% и пенсий на 0,8% реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%.
— Чтобы улучшить материальное положение граждан, необходимы стимулирующие выплаты для поддержки самых социально незащищенных слоев населения, — пояснил он «Известиям». — В частности, компенсации за возросшие платежи по ЖКУ и меры поддержки многодетным и малообеспеченным гражданам.
Несмотря на то что «майские указы» главы государства были направлены именно на рост реальных доходов россиян, бизнес и госкомпании с тех пор в целом не увеличили спрос на рабочую силу, констатировал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
— Низкая производительность труда, на которую ссылаются многие главы российских предприятий и некоторые экономисты, обосновывая низкие зарплаты, на самом деле ничего общего с долей затрат на оплату труда не имеет, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Возможно, повышение зарплат было бы целесообразнее проводить не в виде фиксированных «дотаций», а в виде их варьируемой, стимулирующей части.
Именно такой подход, уверен он, более интересен с точки зрения искомого оживления производства и инновационной деятельности в России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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