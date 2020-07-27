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Бизнес-гороскоп: Тельцов пора распрячь из воза работы
Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа
ОВЕН. В понедельник могут быть положительно решены проблемы, связанные с недвижимостью. В среду вероятны денежные поступления. Если вы начальник, в четверг вам придется проверять работу подчиненных и, возможно, напоминать им о сроках и качестве.
ТЕЛЕЦ. Крупных финансовых поступлений и важных сделок на этой неделе не намечается. Зато вы сможете отправиться в отпуск и хорошо отдохнуть. Удачными будут неофициальные встречи, во время которых вы с коллегами будете говорить вовсе не о работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Проблем с деньгами не предвидится, периодически вам будут поступать солидные суммы. На этой неделе вы можете получить выгодное финансовое предложение. Примите его, и ваши ресурсы ощутимо увеличатся. В выходные стоит пройтись по магазинам.
РАК. Поход по магазинам, покупки и приобретения желательно планировать на вторую половину недели, а вот во вторник лучше не приобретать ничего серьезного. В профессиональном плане вас ждут успех и премия.
ЛЕВ. Во вторник берегитесь обмана, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров и, тем более, не сообщайте никаких личных данных. В четверг постарайтесь не критиковать коллег, выслушайте их точку зрения. Пятница и суббота - хорошие дни для раздачи долгов и приобретения чего-то нового.
ДЕВА. Не суетитесь, чтобы не допустить досадных ошибок. Спокойно все обдумайте и найдите способ решить свои финансовые проблемы. Четверг - один из самых удачных дней недели. В пятницу желательно воздержаться от споров с конкурентами.
ВЕСЫ. Вероятна дополнительная прибыль. Постарайтесь быть хорошим стратегом, и тогда ваше финансовое положение улучшится. Только не стоит увлекаться пустой болтовней и перепиской в соцсетях в рабочее время.
СКОРПИОН. Во вторник вы получите солидную прибыль. Вас ждет карьерный взлет, вы почувствуете, что добились настоящего успеха, стали богатым человеком. И все благодаря своим талантам, знаниям и упорному труду. Достигнутые результаты позволят вам не беспокоиться о деньгах и сделать очень дорогой подарок любимому человеку.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели, проанализировав свои действия и наметив перспективы, вы сможете двигаться дальше по карьерной лестнице. В четверг не отказывайтесь от дополнительной работы, она может стать хорошим финансовым подспорьем.
КОЗЕРОГ. Неделя потребует оформления деловых бумаг, договоров, документов. Постарайтесь отнестись к этому внимательно и всё проверить. В среду и четверг нежелательно совершать покупки: радости они вам не доставят, а кошелек изрядно опустошат.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас самое правильное - не искать новой работы, а хорошо выполнять ту, которая у вас уже есть. Во вторник и четверг удачно пройдут деловые встречи. Вам придется действовать стремительно, вероятны нестандартные ситуации, и довольно велика вероятность успешного решения проблем.
РЫБЫ. В понедельник и вторник некие ограничения в денежных средствах могут вас огорчить, но не переживайте, к среде эта ситуация кардинально поменяется. Сейчас не стоит тянуть одеяло на себя и пытаться вырваться в лидеры, вам нужно работать в команде.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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