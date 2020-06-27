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Чиновники Минтруда заблокировали выплаты 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Глава ведомства Антон Котяков продолжает удивлять своей бесчеловечной политикой
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Как сообщает РИА «Новости», ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. На этой неделе он поручил выплатить в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Как рассказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба, к ней обращались с просьбами распространить выплаты на всех несовершеннолетних до 18 лет. Аппарат омбудсмена обратился в этой связи в кабинет министров, который направил обращение в Минтруда, где выступили против инициативы.
Кузнецова в этой связи отметила, что аргументы о возможности трудоустройства подростков в возрасте от 16 лет ее "устроить не могут". Она также подчеркнула, что Совфед и Госдума выступают за расширение выплат.
Министр труда и социальной защиты РФ замминистра финансов Антон Котяков не впервые отмечается в плане отсутствия малейшего желания выполнять свои прямые должностные обязанности. А именно: регулировать трудовые отношения в стране так, чтобы у граждан росли заработные платы, безработица не росла, а социально незащищенные слои населения получали достойную поддержку государства.
Газета «Золотой Рог» сообщала о реакции г-на Котякова на количество заявок на выплату детских выплат в начале июня. Он откровенно признался, что не думал, что в России столько нуждающихся. Теперь вот отказ в поддержке семей, в которых есть НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ дети 16-17 лет. Как будто дети этого возраста не едят и не нуждаются в одежде. Странное обоснование из Минтруда о том, что в таком возрасте уже можно идти работать, еще более шокирует. Именно ведомство Котяково долгие годы так закручивало гайки в этом направлении, что у любой предприниматель скорее предпочтет разориться, чем взять на работу ребенка. Это гарантия бесконечных проверок и штрафов. Да и с работой сегодня большие проблемы практически повсеместно. Вероятно министр Котяков и об этом не знает.
Ну к бесчувственности отдельных чиновников россиянам не привыкать. Вопрос только в том, как такие люди как Котяков все еще руководят ведомством, которое выполняет свою работу с точностью до наоборот?
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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