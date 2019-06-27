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Власти делают все возможное, чтобы сделать высшее образование недоступным
Для этого будет резко уменьшено количество бесплатных мест в вузах и резко подняты цены
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно не ответили на этот вопрос «Известий».
Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах: в бюджетах субъектов не хватает средств, зато бесплатные места почти в полном объеме сохраняться в вузах Москвы и Питера.
Перспективная молодежь, которая все-таки сможет пробиться сквозь заслоны, которые власти фактически целенаправленно ставят для выходцев из регионов, будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Понятно, что мало к то из них вернется домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому и дела на местах будут идти все хуже и хуже. В отличии от столиц.
Кроме того стало известно, что За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В мае семестр учебы в государственном вузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. К сентябрю цены могут вырасти еще на 15–20%, считают опрошенные «Известиями» специалисты.
Фактически речь идет об отсечении от высшего образования молодежь из регионов, родители которых просто не в состоянии платить за своих чад. К счастью, настоящим спасение из создаваемого властями тупика стали предложения иностранных вузов. В частности, для дальневосточников настоящим спасением стали вузы Китая. Там тоже приходится платить, но цены не идут ни в какое сравнение с дикими российскими. Да и уровень образования там заметно выше.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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