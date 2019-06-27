www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.81 р. 100 JPY: 58.46 р.
EUR: 71.38 р. 10 CNY: 91.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Власти делают все возможное, чтобы сделать высшее образование недоступным

27 Июня 2019, 17:55 | В России

Для этого будет резко уменьшено количество бесплатных мест в вузах и резко подняты цены

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно не ответили на этот вопрос «Известий».

Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах: в бюджетах субъектов не хватает средств, зато бесплатные места почти в полном объеме сохраняться в вузах Москвы и Питера.

Перспективная молодежь, которая все-таки сможет пробиться сквозь заслоны, которые власти фактически целенаправленно ставят для выходцев из регионов, будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Понятно, что мало к то из них вернется домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому и дела на местах будут идти все хуже и хуже. В отличии от столиц.

Кроме того стало известно, что За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В мае семестр учебы в государственном вузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. К сентябрю цены могут вырасти еще на 15–20%, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Фактически речь идет об отсечении от высшего образования молодежь из регионов, родители которых просто не в состоянии платить за своих чад. К счастью, настоящим спасение из создаваемого властями тупика стали предложения иностранных вузов. В частности, для дальневосточников настоящим спасением стали вузы Китая. Там тоже приходится платить, но цены не идут ни в какое сравнение с дикими российскими. Да и уровень образования там заметно выше.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: вуз  бюджетные места  образование  ЕГЭ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]