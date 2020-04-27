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Бизнес-гороскоп: У Тельцов назревает покупка нового хлева

27 Апреля 2020, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 4 мая

ОВЕН. Доверяйте, но проверяйте, так как уверения в надежности и вечной преданности могут оказаться не совсем искренни. Не рассчитывайте на партнеров. На этой неделе будут удачны покупки для дома или дачи. Среда благоприятна для переговоров и сделок, причем не обязательно в официальной обстановке.

ТЕЛЕЦ. Продумайте все основательно, и почти любое ваше начинание окажется выгодным. Ваша деловая активность значительно улучшит финансовое положение. Деньги в ближайшее время лучше вкладывать в недвижимость. Постарайтесь не давать в долг крупные суммы.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя принесет дополнительную прибыль. Вы сможете придумать нечто не просто новое, но и интересное и полезное для многих людей. Так что ваши доходы увеличатся. Можете смело начинать новые проекты.

РАК. Неделя проходит под знаком финансовой стабильности. Особенно удачными для пополнения бюджета могут быть вторник и четверг. Ну а как только денег в кошельке станет больше, то ваше настроение сразу же улучшится.

ЛЕВ. Финансовые проблемы заставят несколько ограничить свои желания. Денежные поступления сейчас нестабильны. Не доверяйте предложениям, сделанным во второй половине недели, сколь бы заманчивы они ни были.

ДЕВА. У вас могут возникнуть финансовые неприятности, договоренности грозят быть сорваны. В пятницу вероятны незначительные финансовые поступления, которые позволят скорректировать ваш бюджет. В выходные займитесь онлайн-покупками.

ВЕСЫ. В понедельник вероятны непредвиденные траты, будьте внимательны и осторожны. На этой неделе лучше не рисковать, шансы на успех не так велики, как кажутся. Есть риск расторжения контрактов.

СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, вам вернут старые долги. К тому же вы получите дополнительную прибыль. Друзья могут помочь наладить важные деловые контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы. Вы получите выгодное предложение.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник может порадовать приятными финансовыми перспективами. Перспективы - это, конечно, не деньги, но все равно неплохо. В среду ваши затраты должны быть максимально разумными. В субботу будут удачными покупки и приобретения, в том числе крупные.

КОЗЕРОГ. Если у вас есть деньги - это еще не все. Главное, чтобы их хватило на долгое время, так как сейчас сложный период в экономике. Поэтому старайтесь преодолеть в себе стремление швыряться деньгами. В целом финансовая ситуация не будет вызывать беспокойства не только у вас, но и у ваших близких.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вероятны денежные поступления. Далее случится долгое затишье в финансовых делах. Но у этого есть положительный момент - это позволит вам реалистично оценить ситуацию.

РЫБЫ. Финансовое положение стабильно, это позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Однако не исключены непредвиденные расходы и срыв деловых планов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

 

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Теги: прогноз  гороскоп 



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