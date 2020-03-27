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Сдачу ЕГЭ предложено перенести на август
А приемная кампания в вузах может быть перенесена на осень
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно перенести на август. Такое предложение направил вице-премьеру Татьяне Голиковой заместитель председателя Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов, передает РИА «Новости».
Кроме того, депутат предлагает перенести сроки приемных кампаний в вузах из-за пандемии коронавируса.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, активными и долгосрочными пандемическими вызовами, в целях принятия превентивных мер по сохранению жизни и здоровья школьников», — объясняются в письме причины такой инициативы.
Чернышов отметил, ссылаясь на экспертные мнения, что уровень дистанционного образования, введенного для профилактики заражения COVID-19, не в полной мере устраивает как родителей, так и самих школьников. Специалисты Института прогрессивного образования (ИПО) отмечают в свою очередь, что 36% учащихся и 48% родителей со всей России нуждаются в дополнительном времени, чтобы повысить уровень итоговых знаний.
«Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», — заявила директор ИПО Анна Маркс.
Она отметила, что российская система школьного обучения оказалась не готова к переходу на дистанционное образование. Многие уроки просто-напросто свелись к конспектированию учебников. Впрочем, вскоре замминистра просвещения Дмитрий Грушко заявил, что основной период сдачи ЕГЭ переносить не планируют.
«Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает», — уточнил чиновник.
Основной этап проведения госэкзаменов в нынешнем учебном году приходится на период с 25 мая по 29 июня. Дополнительный проведут с 4 по 22 сентября. Досрочный этап проведения экзамена, ранее запланированный на период с 20 марта по 13 апреля, был перенесен на июнь из-за распространения коронавируса COVID-19.
18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы в России уходят на трехнедельные каникулы на фоне распространения инфекции. Глава ведомства рассказал, что вынужденные весенние каникулы продлятся с 23 марта по 12 апреля. В это время школы организуют дистанционное обучение для детей, откроют доступ к образовательным онлайн-ресурсам. Министр пояснил, что школы продолжат свою работу в период каникул. Однако впоследствии
государственные общеобразовательные и спортшколы Москвы, а также учреждения дополнительного образования закрылись на карантин из-за коронавируса. Они не будут работать с 21 марта до 12 апреля включительно.
Дошкольные группы работают в обычном режиме, родители смогут сами принять решение — вести ребенка в детский сад или оставить дома. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном закрытии городских колледжей — на тот же срок, что и школы. На время перерыва колледжи организуют дистанционное обучение студентов.
«В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении ведомства.
ЕГЭ как система оценки знаний выпускников регулярно критикуется, но отменять ее власти не собираются. В 2019 году бывший тогда главой Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе Всероссийской встречи с родителями школьников отметил, что отмена ЕГЭ может отрицательно сказаться на уровне освоения предмета. По его мнению, оценка является обратной связью и «градусником», который указывает на пробелы учеников в знаниях.
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