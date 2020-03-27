Власти думают, что делать с выпускниками школ этого года

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения ЕГЭ в период пандемии

В Министерстве просвещения рассказали, когда в России пройдет Единый госэкзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко отметил, что основной этап сдачи ЕГЭ пройдет в установленное время, сроки не будут перенесены.

Изменения также не коснутся сдачи ОГЭ.

«Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает», — уточнил Глушко.