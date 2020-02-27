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Россиянам после 40 лет дадут лишний выходной

27 Февраля 2020, 10:13 | В России

Правительство продолжает сыпать щедроты за счет бизнеса

Сотрудники старше 40 лет вскоре получат дополнительный выходной. Один рабочий день в году будут выделять на диспансеризацию, чтобы работникам было легче ее проходить. Такую поправку в Трудовой кодекс одобрило правительство России.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, несмотря на отгул, за работником будет сохраняться должность и средний заработок. Правительство надеется, что это изменение не только облегчит россиянам прохождение диспансеризации, сделав ее более доступной, но и повлияет на продолжительность и качество жизни работников.

Также кабмин отметил, что эта поправка поможет реализовать нацпроекты "Здравоохранение" и "Демография". Правительство хочет, чтобы продолжительность жизни граждан увеличилась с 74 до 78 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что людям предпенсионного и пенсионного возраста дадут на диспансеризацию два дня.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: правительство  отдых  нацпроект  мишустин  диспансеризация 



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