Россиянам после 40 лет дадут лишний выходной

Правительство продолжает сыпать щедроты за счет бизнеса

Сотрудники старше 40 лет вскоре получат дополнительный выходной. Один рабочий день в году будут выделять на диспансеризацию, чтобы работникам было легче ее проходить. Такую поправку в Трудовой кодекс одобрило правительство России.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, несмотря на отгул, за работником будет сохраняться должность и средний заработок. Правительство надеется, что это изменение не только облегчит россиянам прохождение диспансеризации, сделав ее более доступной, но и повлияет на продолжительность и качество жизни работников.

Также кабмин отметил, что эта поправка поможет реализовать нацпроекты "Здравоохранение" и "Демография". Правительство хочет, чтобы продолжительность жизни граждан увеличилась с 74 до 78 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что людям предпенсионного и пенсионного возраста дадут на диспансеризацию два дня.