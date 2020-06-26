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Радужно-полосатая провокация
Известный в Приморье общественник прокомментировал провокацию американских дипломатов
Известный приморский активист, член Общественной палаты края при губернаторе региона Сергей Мильвит высказал свое мнение о провокации, которую устроила американская сторона в своем посольстве в Москве:
- Сегодня посольство США вывесило флаг секс-меньшинств. Это неожиданное антре случилось в первый день досрочного голосования по конституционным поправкам и может расцениваться, как попытка вмешательства во внутриполитические дела России. Напомним, что среди конституционных новелл есть пунктик о традиционной семье, что очень не нравится сторонникам всякого рода нетрадиционных сексуальных утех, именуемых в русской традиции содомитами или мужеложцами.
Действия посольства США объясняются довольно просто: продвижение ЛГБТ по всему миру было заявлено одним из основных приоритетов Госдепартамента США ещё в период президентства Обамы, который как известно является неоконом. Между тем, терпеть подобные выходки американцев в российской столице никак нельзя, ведь на территории России действуют наши суверенные законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних (Статья 6.21 КоАП РФ).
Сотрудники посольства США вывесив флаг на всеобщее обозрение их нарушили, ведь по столичным улицам ходят не только взрослые, но и дети, вдобавок дипломаты-неоконы подставляют президента США Дональда Трампа, который позиционирует себя носителем консервативных ценностей.
По факту нарушения российских законов американскими дипломатами мной направлен запрос генеральному прокурору России, с просьбой принять меры прокурорского реагирования.
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