www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.47 р. 100 JPY: 64.8 р.
EUR: 78.06 р. 10 CNY: 98.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Радужно-полосатая провокация

26 Июня 2020, 13:52 | В России

Известный в Приморье общественник прокомментировал провокацию американских дипломатов

Известный приморский активист, член Общественной палаты края при губернаторе региона Сергей Мильвит высказал свое мнение о провокации, которую устроила американская сторона в своем посольстве в Москве:

- Сегодня посольство США вывесило флаг секс-меньшинств. Это неожиданное антре случилось в первый день досрочного голосования по конституционным поправкам и может расцениваться, как попытка вмешательства во внутриполитические дела России. Напомним, что среди конституционных новелл есть пунктик о традиционной семье, что очень не нравится сторонникам всякого рода нетрадиционных сексуальных утех, именуемых в русской традиции содомитами или мужеложцами.

Действия посольства США объясняются довольно просто: продвижение ЛГБТ по всему миру было заявлено одним из основных приоритетов Госдепартамента США ещё в период президентства Обамы, который как известно является неоконом. Между тем, терпеть подобные выходки американцев в российской столице никак нельзя, ведь на территории России действуют наши суверенные законы, запрещающие пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних (Статья 6.21 КоАП РФ).

Сотрудники посольства США вывесив флаг на всеобщее обозрение их  нарушили, ведь по столичным улицам ходят не только взрослые, но и дети, вдобавок дипломаты-неоконы подставляют президента США Дональда Трампа, который позиционирует себя носителем консервативных ценностей.

По факту нарушения российских законов американскими дипломатами мной направлен запрос генеральному прокурору России, с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: провокация  голосование  Посольство  лгбт  Россия  США  конституция  флаг 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]