На ЕГЭ разрешат поиск информации в интернете

Это позволит помочь уйти от тупого зубрежа информации, чем "славится" наше образование еще с советских времен

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам планируется разрешить поиск информации в интернете. Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму, рассказали в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ — разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ).

Для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла, пишут «Известия», могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет. Технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент со ставшего привычным зазубривания информации, считают эксперты. Однако они призывают не погружать детей в «цифру» полностью и учить их общаться вживую, в том числе с экзаменаторами.

Экзамен будущего

О возможных коррективах в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) в связи с цифровизацией ЕГЭ и ОГЭ «Известиям» рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.

— Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии, — рассказала она.

У российских школ уже есть опыт установки ограничений доступа к ряду ресурсов, который можно получить через Wi-Fi в учреждениях. Фильтрацией контента начали заниматься с 2012 года, когда вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В каждой школе система своя. В методических рекомендациях Минкомсвязи рассматриваются технологии «белых списков» (то есть разрешается доступ только к определенному перечню сайтов) и «черных списков» (ряд ресурсов блокируется). Помимо «взрослого» контента, рекомендуется ограничивать доступ к соцсетям и сайтам, предлагающим готовые домашние задания или сочинения. Будут ли системы фильтрации задействованы на ЕГЭ и ОГЭ, пока неизвестно. Сейчас во многих школах во время экзамена устанавливают глушилки связи.

Цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по предметам естественно-научного цикла, считает Оксана Решетникова. По ее словам, это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Также в перспективе в ЕГЭ и ОГЭ может появиться экспериментальная часть, добавила директор ФИПИ.

— При переходе на компьютерную форму в КИМ будут постепенно вводиться как задания, в которых нужно провести модельный эксперимент при помощи предложенной интерактивной модели, так и задания с компьютерным экспериментом, в которых он выступает как универсальный измерительный комплекс. Например, к ПК подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым, — пояснила Оксана Решетникова.

Многолетняя задача

Рособрнадзор рассматривает возможность перехода на перекрестную систему оценки всех экзаменационных работ

Когда именно задания нового типа будут предложены школьникам на экзаменах, пока не решено. Для внедрения любой новации в процедуру государственной итоговой аттестации необходимо не менее двух лет, считает Оксана Решетникова. В это время проходят пробы, мониторинг технической оснащенности и организационной готовности регионов.

— Мы планируем проведение широкого обсуждения хода выполнения всех работ, итогов апробаций с профессиональным сообществом, — добавила она.

После того как модель поддержат специалисты системы образования, необходимо будет создать банк заданий для использования на экзамене, который в том числе позволит генерировать индивидуальные варианты в автоматизированном режиме.

— По нашим прогнозам, на весь комплекс работ уйдет не менее пяти лет, в течение которых кроме специалистов — разработчиков измерительных материалов — к работам будут подключаться и различные технологические, — сказала директор ФИПИ.

О том, что правительство ставит задачу перевести ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму, «Известия» сообщали на прошлой неделе. Нововведение позволит генерировать индивидуальные варианты заданий и решить проблемы списывания и «сливов». В Рособрнадзоре подтверждали, что прорабатывают такую возможность совместно с ФИПИ.

Компьютеризация экзаменов уже началась, отметила Оксана Решетникова. Например, в ОГЭ по информатике есть задания на работу с электронными таблицами. В прошлом году ФИПИ создал компьютерные модели ОГЭ и ЕГЭ по информатике, не так давно прошедшие первые апробации. В них проверяются все базовые практические навыки: поиск информации в интернете, работа с текстовым редактором, с электронными таблицами, создание презентаций.

Плюсы и минусы

Возможность проверить любые дополнительные умения кроме запоминания информации позитивно скажется на оценке компетенций школьников, уверена директор по стратегии «Яндекс.Учебник» Наталья Чеботарь.

— Цифровые форматы позволят качественнее оценивать навыки, актуальные для современной жизни и работы, — пояснила эксперт. — Например, поиск в интернете позволит посмотреть, не только как ученик ищет, но и как может проанализировать, сопоставить, выдать собственную интерпретацию прочитанного. Не верит ли он всему, что написано, способен ли сформировать свое мнение. Кроме того, гораздо проще контролировать качество теста.

Создание новых систем очень трудоемко, поэтому крайне важно, чтобы тест измерял не навыки работы в созданной среде, а именно результат, показанный ребенком, отметила Наталья Чеботарь. Например, зачастую ошибки связаны не с неспособностью решить задачу, а с тем, что ученик не понял, как правильно ввести ответ, рассказала она.

У цифровизации экзамена есть и свои минусы, уверен профессор кафедры социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Баксанский. Сегодня во всем мире психологи фиксируют у детей различные формы компьютерной аддикции — подростки всё чаще уходят в виртуальную реальность. Многочисленные эмпирические данные свидетельствуют о том, что школьники разучились общаться, им проще написать сидящему рядом другу сообщение в мессенджере, чем просто повернуться и поговорить, рассуждает специалист.

— Это необходимый навык, и планку такого развития задает устный экзамен. За рубежом в ведущих университетах давно отказались от «компьютерной объективизации», ибо прекрасно понимают, что в лучшем случае мы можем говорить о стандартизации и типизации, но таким образом невозможно выявить креативную составляющую учащегося, которая является наиболее востребованной в современном образовании, — считает эксперт.

С другой стороны, задача ЕГЭ как раз и состоит в проверке набора базовых знаний, считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Выявлению одаренных детей служат другие механизмы, например олимпиады, отметила она.

В этом году сдача ЕГЭ завершится 1 июля. Тем не менее большинство школьников экзамены уже сдали — с 17 июня начались так называемые резервные дни. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, физика и биология, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ-2019. По ее словам, самые высокие средние баллы выпускники набрали при сдаче профильных математики, истории и английского языка.