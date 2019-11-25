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Бизнес-гороскоп: Весам стоит следить за балансом в финансах
Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря
ОВЕН. Финансовое положение обещает быть стабильным. В начале недели вероятно даже его улучшение - значительная премия или прибавка к зарплате. Самое время избавиться от части долгов или каких-либо иных обязательств. Оплатить налоги и квитанции ЖКХ, например.
ТЕЛЕЦ. Звезды не советуют ничего менять. Цените ту работу, которую имеете. Она дает вам немало. Вы сможете реализовать свой потенциал, если проявите свои лучшие качества. Не стоит идти на конфликт с коллегами или с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут интересные задания, проекты и деловые предложения. Работа приносит не только стабильный доход, но и позволяет открывать нечто новое, знакомиться с интересными людьми. Вас ждут заграничные командировки.
РАК. В понедельник нежелательны крупные покупки и приобретения, их лучше перенести на вторую половину недели. В среду не исключены денежные поступления. Ваши таланты заметят и оценят. В пятницу вероятны новые деловые предложения.
ЛЕВ. В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные контракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Звезды советуют заглянуть в банк и узнать новые условия по кредитным картам и процентам по вкладам.
ДЕВА. Прежде чем что-то предпринимать в финансовой сфере во вторник, стоит посоветоваться с компетентными людьми. Это избавит вас от значительных потерь: как во времени, так и в деньгах. В пятницу возможны осложнения с проверяющими инстанциями. Готовьтесь давать отчет.
ВЕСЫ. Финансовое положение достаточно стабильно, и не вызывает особенного беспокойства. Постарайтесь только соблюдать меру, делая покупки для себя, близких людей и для дома. В четверг будьте осторожнее с коллегами, не стоит посвящать их в свои секреты.
СКОРПИОН. Финансовое положение просто блестяще. Вас ждет дополнительная прибыль. Ваши желания, наконец-то, могут совпасть с вашими возможностями. Не жалейте денег на любимого человека, сделайте ему дорогой подарок.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник или в четверг вероятны денежные поступления. Если ваша деятельность связана с торговлей и оказанием услуг, то вас ждет солидная прибыль. Терпение позволит вам дождаться нужного звонка, сообщения или визита, который наилучшим образом отразится на вашем финансовом положении.
КОЗЕРОГ. Проблем с деньгами не предвидится, периодически вам будут поступать солидные суммы. На этой неделе вы можете получить выгодное финансовое предложение. Примите его, и ваши ресурсы ощутимо увеличатся. Но придется много работать.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели лучше предпочесть небольшие траты крупным, радости они принесут не меньше. А кошелек окажется в целости и сохранности. Побалуйте чем-нибудь детей. Во вторник и четверг желательно не назначать важных встреч и переговоров, прийти к согласию вряд ли удастся.
РЫБЫ. Во вторник возможна встреча с человеком, который окажется весьма полезным в вашей профессиональной деятельности. Во второй половине недели вероятны незначительные денежные поступления, которые, впрочем, быстро поглотятся хозяйственными расходами.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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