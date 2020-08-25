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Бизнес-гороскоп: У Дев не предвидится перебоев с деньгами
Бизнес-гороскоп на неделю с 24 по 30 августа
ОВЕН. Направление, выбранное вами в финансовой сфере, окажется весьма успешным. Так что можете двигаться к цели, не замечая препятствий. В конце недели возможны новые денежные поступления.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение стабилизировалось, но вы стремитесь к большему. Что ж, все в ваших руках. Только не забывайте, что потребуются дополнительные усилия, нужно будет взять на себя еще больше ответственности. Тщательно проверяйте документацию, чтобы избежать ошибок.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет карьерный взлет, от выгодных предложений не будет отбоя. Так что проблем с наличными у вас точно не ожидается. В пятницу будут удачны покупки. Вам предложат большие скидки.
РАК. Постарайтесь не распыляться и сосредоточиться на главном, поручив остальную работу коллегам, которым вы доверяете. Не стоит все брать на себя. Вы же работаете в команде. В четверг ждите хороших финансовых новостей.
ЛЕВ. Не стоит соглашаться на заманчивые финансовые предложения, везде есть подводные течения. Будьте осторожны с кредитными картами, возможны потери в самом непредсказуемом месте. Денежных поступлений на этой неделе не предвидится.
ДЕВА. На этой неделе финансовый успех будет способствовать всем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Возможности заработать представятся, а значит, и перебоев с денежными средствами быть не должно. Но и свободного времени почти не останется.
ВЕСЫ. Чем меньше вы будете суетиться, тем больше вы успеете сделать. В среду забудьте про служебное рвение, оно не даст ощутимых финансовых результатов. В воскресенье возможна неформальная встреча с партнерами по бизнесу, которая решит сразу несколько проблем.
СКОРПИОН. Ваш бюджет ощутимо пополнится. Карьера успешно развивается, у вас появятся прибыльные подработки. На этой неделе открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса. Если четко действовать, все обдумывать наперед и контролировать ситуацию, вы сможете добиться материального благополучия на длительное время.
СТРЕЛЕЦ. Встречи, имеющие финансовое значение, лучше всего назначать на понедельник и четверг. Вы будете особенно убедительны и красноречивы в эти дни. В выходные деньги на детей и отдых потратятся как бы сами собой.
КОЗЕРОГ. Возможны непредвиденные расходы и затраты. В среду нежелательно строить наполеоновские финансовые планы. В четверг на работе не исключены конфликты. Тщательно взвешивайте свои слова и поступки.
ВОДОЛЕЙ. Среда - удачный день для подписания договоров и соглашений. Можете строить смелые деловые планы, они точно осуществятся. В субботу придется вплотную заняться шопингом и немало потратить на осенний гардероб и подготовку к школе.
РЫБЫ. Первая половина недели позволит вам расширить свои финансовые возможности. Во вторник вероятна плодотворная деловая встреча. Постарайтесь решать сразу же возникающие материальные вопросы и не пропускать срок уплаты процентов по кредитам. Положение достаточно стабильно, но нежелательно бездумно тратить деньги.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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