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В России отмечаются уже элементы голода

25 Июня 2019, 17:01 | В России

Роспотребнадзор констатирует стремительное снижение потребления по основным группам продуктов

Роспотребнадзор РФ опубликовал особо не афишируемый доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году». Цифры из этого доклада могут повергнуть даже не в шок, а в ступор. Оказывается, что россияне из-за стремительно нарастающей тотальной нищеты населения не просто недоедают, а где-то даже уже и голодают.

Так, тенденция снижения потребления овощей, фруктов и молочных продуктов заметна уже не первый год. Однако в 2018 году, к примеру, по молочке колоссальное падение - на 7 литров в год на человека.

Сколько россиян недоедают и каких продуктов слишком мало в их рационе? У Роспотребнадзора есть четкий ответ на этот вопрос:

83,1% россиян недоедают подсолнечного масла (при этом в докладе отмечен общий рост потребления жиров).

97,3% не едят достаточно фруктов.

99,1% населения не получают достаточно овощей.

100% (сто процентов!) недоедают молочной продукции.

А что же село? На селе недоедают еще хуже чем в городе. Причем, село недоедает типично деревенских продуктов. Ситуация значительно хуже, чем в городе. Тотальная нищета в деревнях привела к тому, что даже фруктов средний горожанин ест на 11,8% больше. Молочных продуктов на селе едят на 2,7% меньше, чем в городе. Мясных – на 5,8%, яиц – на 3,1% меньше.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: доклад  Путин  нацпроекты  голод  зарплата  Роспотребнадзор  экономика  медведев  нищета  санэпиднадзор 






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