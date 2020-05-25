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Бизнес-гороскоп: Львы в четверг радикально решат застарелую проблему
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
ОВЕН. Если вы будете добросовестны, то не создадите себе проблем в работе. Нужно лишь соблюдать договоренности. Сейчас лучше меньше думать о покупках и приобретениях, иначе ваш бюджет может затрещать по швам.
ТЕЛЕЦ. У вас будет шанс прилично заработать, но для этого необходимо мобилизовать все силы. Договоры и сделки могут быть сорваны. Готовьтесь всё быстро анализировать, реагировать и менять решения.
БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация, сложившаяся в ваших финансовых делах, вполне стабильна. Во вторник возможны крупные денежные поступления. В пятницу вас могут ожидать выгодные деловые предложения.
РАК. Вы настолько погружены в дела и заботы, что рискуете не услышать интересного предложения, которое может принести вам новый источник доходов. Можно рассчитывать на премию. Есть вероятность получения крупной суммы.
ЛЕВ. Финансовое положение не вызывает особой тревоги. В среду лучше не назначать важных встреч и не спорить с коллегами и начальством. В четверг вы можете найти выход из ситуации, которая казалась вам безнадежной.
ДЕВА. Финансовые вопросы и проблемы решаются на удивление легко и просто. Но остерегайтесь мошенников, особенно тех, кто пытается узнать данные вашей банковской карты. В пятницу вы можете рассчитывать на поддержку друзей.
ВЕСЫ. В начале недели вероятно получение денег, которые вы давно ждете, но это еще не повод решительно опустошать полки магазинов. Вполне вероятно, что нехитрые расчеты, посвященные состоянию бюджета, несколько охладят ваш пыл. Сейчас лучше откладывать, а не тратить.
СКОРПИОН. Финансовые дела пойдут с успехом, вы заработаете даже больше, чем предполагали. У вас не будет отбоя от выгодных предложений, интересных проектов и клиентов, готовых хорошо платить. Ваши опыт и знания весьма востребованы.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник возможны незапланированные денежные поступления, причем солидные. Как обычно, главная трудность будет состоять не в получении денег, а в их сохранении. Воздержитесь от крупных покупок. Не тратьте лишнего.
КОЗЕРОГ. Неделя способствует некоторой расточительности. Вам придется много чего купить. Само по себе это неплохо, иногда можно, но старайтесь все же соблюдать меру: сорить деньгами исключительно с целью произвести впечатление на окружающих, не стоит.
ВОДОЛЕЙ. Финансовая стабильность будет зависеть от ваших продуманных действий. Постарайтесь не вести себя импульсивно и не принимать решения сгоряча. В середине недели вам, похоже, придется исправлять свои ошибки и неточности в работе.
РЫБЫ. На этой неделе вас могут поддержать неофициальные источники дохода. Однако будьте осторожны с предложениями, которые поступят в понедельник. Сейчас не стоит брать кредиты и влезать в долги. Зато появится возможность получить кредитные каникулы.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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