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МТС позволила своим абонентам принимать звонки в блокировке

25 Марта 2020, 13:16 | В России

Сервис предоставляется бесплатно

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг объявило, что с 24 марта абоненты компании – физические лица могут принимать входящие вызовы, когда на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку.

Принимать входящие звонки от любых операторов в финансовой блокировке можно по всей России. Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.

Ранее МТС обнулила стоимость звонков на ряд номеров. Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. Вызовы бесплатны для всех абонентов МТС при нахождении как в России, так в любой стране мира.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

www.iguides.ru/

 

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Теги: мтс  сервис  здоровье  звонки  блокировка 



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