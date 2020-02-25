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Умер последний маршал Советского Союза
96-летний ветеран Великой Отечественной войны считанные месяцы не дожил до юбилея Победы
На 96-м году жизни в Москве скончался маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Маршал умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Язов руководил российским оборонным ведомством с мая 1987 года по август 1991 года, он был последним маршалом Советского Союза и последним министром обороны, участвовавшим в Великой Отечественной войне. На посту занимался в том числе выводом советских войск из Афганистана. Во время перестройки военачальник вошел в состав ГКЧП, был арестован, и в 1993 году освобожден из-под стражи с другими членами комитета.
Весной 2019 года суд в Вильнюсе заочно признал Язова виновным в военных преступлениях по делу о событиях в январе 1991 года и приговорил к десяти годам лишения свободы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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