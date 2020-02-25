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Весам стоит всё взвесить и смело идти к начальству
Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта
ОВЕН. Постарайтесь быть экономнее, избегайте крупных трат. С финансами на этой неделе будет непросто. А в кредиты залезать звезды не советуют. Отдавать будет сложно.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение стабилизируется в начале недели. Среда - удачный день для покупок и приобретений. В пятницу вас может заинтересовать выгодное деловое предложение, постарайтесь тщательно обговорить все детали. Суббота грозит принести незапланированные расходы.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение не внушает опасений. Во вторник возможны денежные поступления, которые вы вполне можете потратить на себя. В среду вероятно интересное деловое предложение, которое позволит вам укрепить свою репутацию.
РАК. На этой неделе вам придется заняться улаживанием организационных вопросов и упорядочиванием имущественных ресурсов. В середине недели в эмоциональном порыве вы можете потратить достаточно крупную сумму. Впрочем, вы без труда заработаете еще.
ЛЕВ. В понедельник будут весьма удачными покупки и приобретения. Во вторник возможны обман и разочарования - будьте осторожны и внимательны. И не рассказывайте коллегам все свои секреты: как личные, так и профессиональные. В пятницу вас могут порадовать показатели вашей работы.
ДЕВА. Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для вас сейчас наиболее актуальны. Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь работать в новом окружении, привыкайте к новым требованиям. Не держитесь за старое.
ВЕСЫ. В начале недели обсудите с начальником круг задач и возможность премии, вполне возможно, что он не устоит перед вашими аргументами. Финансовое положение достаточно стабильно, но денежные ресурсы ограничены, поэтому планируйте ваши траты заранее.
СКОРПИОН. Ваше материальное положение на этой неделе вас порадует. Вас ждут крупные денежные поступления. К тому же, игра на бирже или вложение в акции принесут большой доход. Именно сейчас можно и даже нужно принимать серьезные решения в финансовой сфере.
СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете бросать деньги на ветер, то вашей финансовой стабильности практически ничего не грозит. В понедельник и среду благоприятны сделки, вы сможете удачно выступить на совещании, все поймут важность вашей работы. В четверг можно ожидать премию.
КОЗЕРОГ. В бизнесе дела могут оказаться запутанными, возможно нашествие проверяющих всех мастей, а также интриги у вас за спиной. Будьте внимательны с коллегами и партнерами. Денежных проблем пока не предвидится, что позволит вам приобрести желаемое.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник лучше не заключать контрактов и не планировать серьезных деловых встреч. Во вторник есть вероятность поступления довольно приличной суммы, возможно, именно эти деньги стоит отложить на отпуск. В субботу лучше отдыхать, а не работать.
РЫБЫ. Ваше желание быстро все сделать, а не тянуть резину, обещает принести финансовый успех и стабильность. Однако не тратьте деньги на пустяки и мелочи, сейчас время для крупных покупок.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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