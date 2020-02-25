Россия будет вымирать, несмотря на "подарки" президента

Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития снизило ожидания по росту численности населения России до 2024 года. Прогноз входит в пакет документов, внесенных в Госдуму вместе с поправками к федеральному бюджету на 2020-2022 годы.

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения России составляет 146,74 млн человек.

Обновленный прогноз, составленный с учетом новых мер поддержки рождаемости, объявленных президентом в послании к Федеральному Собранию, предполагает, что численность населения России составит:

2020 год — 146,8 млн вместо 147 млн человек из предыдущей версии прогноза;

2021 год — 147 млн (147,3 млн человек);

2022 год — 147,2 млн (147,7 млн);

2023 год — 147,4 млн (148,2 млн);

2024 год — 147,5 млн (148,7 млн).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.