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Россия будет вымирать, несмотря на "подарки" президента
Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития снизило ожидания по росту численности населения России до 2024 года. Прогноз входит в пакет документов, внесенных в Госдуму вместе с поправками к федеральному бюджету на 2020-2022 годы.
По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения России составляет 146,74 млн человек.
Обновленный прогноз, составленный с учетом новых мер поддержки рождаемости, объявленных президентом в послании к Федеральному Собранию, предполагает, что численность населения России составит:
2020 год — 146,8 млн вместо 147 млн человек из предыдущей версии прогноза;
2021 год — 147 млн (147,3 млн человек);
2022 год — 147,2 млн (147,7 млн);
2023 год — 147,4 млн (148,2 млн);
2024 год — 147,5 млн (148,7 млн).
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