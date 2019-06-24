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Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит вложить средства в козерожков

24 Июня 2019, 19:10 | В России

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня

ОВЕН. Во вторник и среду лучше обходить магазины стороной, стараясь не прельщаться заманчивыми предложениями. Потому что ваш бюджет могут подорвать безудержные траты. В среду вероятно предложение новой работы. Но постарайтесь не отказываться от той, которая у вас уже есть, так как появится возможность совмещения.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе ваши финансовые ожидания могут оправдаться. Покупки и приобретения в понедельник и четверг будут удачными и своевременными. Но часть денег все же стоит отложить на отпуск. В субботу, если возможно, не носите при себе больших сумм.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели обещает финансовый успех. Ваша профессиональная репутация упрочится. Пятница - один из самых удачных дней, вероятны крупные денежные поступления. Ваша карьера вас радует.

РАК. Нужно экономно расходовать свои денежные ресурсы, тогда во второй половине недели вы порадуетесь своей предусмотрительности. Доходы увеличатся, однако это произойдет постепенно.

ЛЕВ. На этой неделе изобилие интересных деловых предложений может даже заставить вас растеряться. Делайте что угодно, но не сомневайтесь в своих силах. Во вторник вы можете заключить удачную сделку. В среду не исключены конфликты и споры с коллегами.

ДЕВА. Ваши грандиозные финансовые планы потребуют корректировки. Проявите гибкость, не настаивайте на своем. В субботу благоприятны покупки и приобретения.

ВЕСЫ. Будьте осторожны и осмотрительны в своих действиях, иначе вы рискуете потерять свою репутацию. Не ленитесь и не отлынивайте от работы. В четверг не стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры, которые приведут к финансовому краху.

СКОРПИОН. Продумайте ситуацию, проанализируйте варианты, и почти любое ваше начинание окажется выгодным. Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. Если вы играете на бирже, ожидайте крупные дивиденды. Также деньги сейчас выгодно вкладывать в недвижимость.

СТРЕЛЕЦ. Ваш банковский счет существенно пополнится уже в начале недели, что позволит сделать ценное приобретение для дома. Ваши дела идут в гору. Начальство вами довольно.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение стабильно. Имеющиеся средства позволят приобрести необходимое, но не увлекайтесь и попусту не сорите деньгами. Желательно вложить их в обучение детей и самообразование.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе крайне нежелательны крупные покупки. Не отказывайтесь от финансовой помощи со стороны партнеров или родственников, а вот кредит брать не стоит. Проценты могут оказаться завышенными.

РЫБЫ. В первой половине недели не исключены финансовые затруднения, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Долгожданные денежные поступления порадуют вас ближе к выходным.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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