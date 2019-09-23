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Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
ОВЕН. В понедельник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьезного. Во вторник или в среду можно ожидать новые денежные поступления. Четверг благоприятен, чтобы провести совещание и устроить мозговой штурм.
ТЕЛЕЦ. Во вторник вероятны денежные поступления, но не спешите их тратить, лучше создайте финансовый ресурс. Пятница - не самый лучший день, чтобы взять кредит или купить подержанную машину. Вам могут навязать дополнительные проценты или ненужные услуги.
БЛИЗНЕЦЫ. В середине недели вас ждет выгодное предложение об интересной работе. Ваши идеи будут востребованы и принесут вам прибыль. Так что можете позволить себе купить дорогую обновку или гаджет последней модели. Или же вы получите такой подарок от любимого человека.
РАК. Середина недели - удачный момент для карьерного взлета. Вы получите шанс себя проявить. В четверг вероятны траты на детей. В субботу настойчивость и пунктуальность позволят вам заработать дополнительные деньги.
ЛЕВ. В понедельник будут удачными переговоры, а подписание документов лучше перенести на вторник. В среду постарайтесь избегать риска, связанного с чужими деньгами, возможны растраты не по вашей вине. В конце недели у вас могут появиться новые спонсоры и покровители. В субботу звезды советуют пройтись по магазинам.
ДЕВА. Финансовые дела пойдут с переменным успехом, так как ваша рассеянность мешает достижению лучших результатов. Во вторник не исключены проблемы с кредитной картой. Вам могут позвонить мошенники и представиться сотрудниками банка. Не сообщайте им никакой информации. В пятницу и субботу не переборщите с увеселительными мероприятиями.
ВЕСЫ. На этой неделе у вас могут возникнуть определенные трудности в отношениях с отдельными партнерами по бизнесу. Постарайтесь найти компромисс. В среду внезапно появятся новые планы, которые оттеснят прежние дела вместе со старыми обязательствами. В конце недели возможны новые денежные поступления.
СКОРПИОН. Ваша работоспособность и энергичность начнут приносить вам ощутимые результаты, укрепляющие вашу финансовую стабильность. Обстоятельства позволят вам реализовать свои идеи, начать новый интересный и прибыльный проект, найти дополнительный источник дохода.
СТРЕЛЕЦ. Ваши финансовые возможности могут быть ограниченными, однако в среду вы получите значительную прибыль. Четверг - удачный день для договоров и сделок. Вы можете отличиться перед начальством и заслужить премию.
КОЗЕРОГ. На этой неделе нежелательны любые поездки и командировки, поскольку ничего, кроме проблем и конфликтов, они не обещают. Договориться с кем-то будет сложно. Не стоит «давить» на партнеров, так вы можете их потерять. Однако финансовое положение обещает быть стабильным, несмотря на возникшие в начале недели непредвиденные затраты.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам придется больше тратить, чем зарабатывать. Будьте осторожны, так как неулаженные финансовые вопросы могу создать напряженную обстановку в отношениях с деловыми партнерами, да и в семье. В четверг возможны новые денежные поступления.
РЫБЫ. На этой неделе вы рискуете взять на себя слишком много. Повышенные обязательства вам ни к чему. Работайте в спокойном ритме. К деньгам стоит отнестись бережно и аккуратно. В среду не стоит отказываться от новых идей в финансовой сфере. В четверг или пятницу возможны денежные поступления.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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