www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.95 р. 100 JPY: 59.48 р.
EUR: 70.28 р. 10 CNY: 89.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит подумать, прежде чем бодаться с проблемами

23 Сентября 2019, 19:03 | В России

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября

ОВЕН. В понедельник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьезного. Во вторник или в среду можно ожидать новые денежные поступления. Четверг благоприятен, чтобы провести совещание и устроить мозговой штурм.

ТЕЛЕЦ. Во вторник вероятны денежные поступления, но не спешите их тратить, лучше создайте финансовый ресурс. Пятница - не самый лучший день, чтобы взять кредит или купить подержанную машину. Вам могут навязать дополнительные проценты или ненужные услуги.

БЛИЗНЕЦЫ. В середине недели вас ждет выгодное предложение об интересной работе. Ваши идеи будут востребованы и принесут вам прибыль. Так что можете позволить себе купить дорогую обновку или гаджет последней модели. Или же вы получите такой подарок от любимого человека.

РАК. Середина недели - удачный момент для карьерного взлета. Вы получите шанс себя проявить. В четверг вероятны траты на детей. В субботу настойчивость и пунктуальность позволят вам заработать дополнительные деньги.

ЛЕВ. В понедельник будут удачными переговоры, а подписание документов лучше перенести на вторник. В среду постарайтесь избегать риска, связанного с чужими деньгами, возможны растраты не по вашей вине. В конце недели у вас могут появиться новые спонсоры и покровители. В субботу звезды советуют пройтись по магазинам.

ДЕВА. Финансовые дела пойдут с переменным успехом, так как ваша рассеянность мешает достижению лучших результатов. Во вторник не исключены проблемы с кредитной картой. Вам могут позвонить мошенники и представиться сотрудниками банка. Не сообщайте им никакой информации. В пятницу и субботу не переборщите с увеселительными мероприятиями.

ВЕСЫ. На этой неделе у вас могут возникнуть определенные трудности в отношениях с отдельными партнерами по бизнесу. Постарайтесь найти компромисс. В среду внезапно появятся новые планы, которые оттеснят прежние дела вместе со старыми обязательствами. В конце недели возможны новые денежные поступления.

СКОРПИОН. Ваша работоспособность и энергичность начнут приносить вам ощутимые результаты, укрепляющие вашу финансовую стабильность. Обстоятельства позволят вам реализовать свои идеи, начать новый интересный и прибыльный проект, найти дополнительный источник дохода.

СТРЕЛЕЦ. Ваши финансовые возможности могут быть ограниченными, однако в среду вы получите значительную прибыль. Четверг - удачный день для договоров и сделок. Вы можете отличиться перед начальством и заслужить премию.

КОЗЕРОГ. На этой неделе нежелательны любые поездки и командировки, поскольку ничего, кроме проблем и конфликтов, они не обещают. Договориться с кем-то будет сложно. Не стоит «давить» на партнеров, так вы можете их потерять. Однако финансовое положение обещает быть стабильным, несмотря на возникшие в начале недели непредвиденные затраты.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам придется больше тратить, чем зарабатывать. Будьте осторожны, так как неулаженные финансовые вопросы могу создать напряженную обстановку в отношениях с деловыми партнерами, да и в семье. В четверг возможны новые денежные поступления.

РЫБЫ. На этой неделе вы рискуете взять на себя слишком много. Повышенные обязательства вам ни к чему. Работайте в спокойном ритме. К деньгам стоит отнестись бережно и аккуратно. В среду не стоит отказываться от новых идей в финансовой сфере. В четверг или пятницу возможны денежные поступления.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]