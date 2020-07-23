Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Москва и все управление страны оказались заблокированы и отрезаны"
Российский миллиардер о том, как пандемия коронавируса показала, насколько опасна гиперконцентрация ресурсов в одном городе
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. Об этом предприниматель рассказал в интервью Business FM.
«Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — отметил бизнесмен.
По словам Дерипаски, в столице сосредоточено слишком много возможностей, что приводит к системным сбоям. «Но самое главное — концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день запредельная. И она уже искажает сигналы, которые даже эта программа правительства (речь идет об указе о национальных целях — прим. «Ленты.ру») посылает экономике», — сказал миллиардер.
Также Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, который возглавил США после Великой депрессии и руководил страной во время Второй мировой войны.
Фото РБК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Москва и все управление страны оказались заблокированы и отрезаны"
- Бизнес-гороскоп: Овнам откровенно лень будет работать
- "Земля леопарда" запустила новый сайт
- Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют не витать в облаках
- Призыв в Вооруженные Силы проходит в особых условиях
- Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
- Чиновники Минтруда заблокировали выплаты 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
- Радужно-полосатая провокация
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам уже можно нацелиться на отпуск
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы воткнут жало в мешок с деньгами
Новости раздела
- "Москва и все управление страны оказались заблокированы и отрезаны"
- Бизнес-гороскоп: Овнам откровенно лень будет работать
- "Земля леопарда" запустила новый сайт
- Россиян предложили равномерно расселить по всей стране
- Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют не витать в облаках
- Опубликован обновленный текст Конституции России
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- Некоторые приморцы успели проголосовать в последние минуты до закрытия участков
- Призыв в Вооруженные Силы проходит в особых условиях
- Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- Можно паковать чемоданы в Японию и Корею
- Крупная компания в Приморье сменила название
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский
- Во Владивостоке стихия превратила несколько автомобилей в фарш (фото)
- Наперегонки с COVID-19
- Детские летние лагеря открывают свои двери
- "Праздник ягод и сыров" будет идти во Владивостоке две недели