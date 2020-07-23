"Москва и все управление страны оказались заблокированы и отрезаны"

Российский миллиардер о том, как пандемия коронавируса показала, насколько опасна гиперконцентрация ресурсов в одном городе

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. Об этом предприниматель рассказал в интервью Business FM.

«Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — отметил бизнесмен.

По словам Дерипаски, в столице сосредоточено слишком много возможностей, что приводит к системным сбоям. «Но самое главное — концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день запредельная. И она уже искажает сигналы, которые даже эта программа правительства (речь идет об указе о национальных целях — прим. «Ленты.ру») посылает экономике», — сказал миллиардер.

Также Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, который возглавил США после Великой депрессии и руководил страной во время Второй мировой войны.

Фото РБК.