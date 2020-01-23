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Пенсионный фонд сообщил о сокращении числа пенсионеров
Мечта российского руководства начала реализовываться
По итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч — пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Об этом рассказал в интервью «РГ» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — уточнил он.
Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6 процента от общего числа пенсионеров — это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5 процентов — те, кто трудился на Севере, 2,5 процента — медики и педагоги.
«В последующие годы мы ждем увеличения числа “досрочников” — в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — продолжил он.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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