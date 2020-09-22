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Школьные учебники переполнены грубыми ошибками

22 Сентября 2020, 17:14 | В России

Российская школьница доказала ошибку в учебнике и добилась 100 баллов по ЕГЭ

Российская школьница Дарья Ковалева из Воронежа смогла доказать наличие ошибки в рекомендуемом к использованию учебнике и добилась пересмотра своей оценки за ЕГЭ по обществознанию. Об этом пишет «КП».

По словам Ковалевой, при подготовке к ЕГЭ она использовала учебник, входящий в федеральный перечень рекомендованных пособий, и заучивала данные там определения различных терминов и понятий. Во время экзамена она привела определение термина «социальная мобильность» согласно написанному в учебнике, однако рассматривавшая ее работу комиссия посчитала ответ неполным и снизила ей оценку — девушка получила 99 баллов.

Школьница решила оспорить это решение и подала апелляцию. В итоге комиссия согласилась с ее доводами, признала наличие ошибки в пособии и выставила Ковалевой заслуженные 100 баллов.

«100 баллов — большое преимущество в конкурсе на поступление и, на мой взгляд, цель каждого школьника. Что касается поступления, да, я учусь на том направлении и в том вузе, в который мечтала попасть», — поделилась девушка. По ее словам, ей удалось поступить на бюджетное место в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Ковалева учится по программе «Социология».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: социология  учеба  ЕГЭ  ошибка  балл  школа  нарушение 



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