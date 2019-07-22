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Бизнес-гороскоп: Тельцы будут пахать как волы
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля
ОВЕН. Подумайте, прежде чем принимать новое деловое предложение, по силам ли вам его реализация. Но не стоит и слишком долго сомневаться и лениться. Летний отпуск не за горами. А вам нужно многое успеть доделать и завершить.
ТЕЛЕЦ. Благодаря вашему упорному труду и фантастической работоспособности, вас ждет финансовая стабильность и благополучие. Однако не стоит забывать и о других сферах жизни. Не становитесь трудоголиком.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас интересная и прибыльная работа, - говорят звезды. И вы сможете еще больше упрочить свое материальное положение. В среду возможны новые финансовые предложения. В пятницу вам стоит пройтись по магазинам и порадовать себя покупками.
РАК. Финансовое положение позволяет не только думать о хлебе насущном, но и приобрести что-то необходимое, приятное и даже дорогое. Если вы отправляетесь в отпуск, лучше не экономьте и выбирайте не дешевое, а качественное.
ЛЕВ. Финансовое положение стабильно, но крупных денежных поступлений пока не предвидится. А вот расходы предстоят немаленькие. Особенно если вам давно пора пристроить террасу на даче или сделать ремонт дома. И лучше не откладывать!
ДЕВА. Финансовое положение стабильно, но планка ваших запросов располагается значительно выше, чем имеет смысл ее ставить. И это грозит стать причиной проблем. Особо удачным днем в деловой сфере может оказаться среда.
ВЕСЫ. Не пугайтесь, если у вас возникнут небольшие материальные трудности, лучше подумайте о том, каким образом вы могли бы исправить ситуацию и к кому обратиться за поддержкой. Смело начинайте осуществлять свои замыслы, сколь бы рискованными они ни казались.
СКОРПИОН. Вас ждут крупные денежные поступления. Начальство, клиенты и деловые партнеры явно ценят ваши идеи и таланты. Сделайте дорогой подарок любимому человеку. Это доставит удовольствие и вам, и ему.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам удастся стабилизировать ваше финансовое положение и наладить полезные связи, открывающие перед вами новые перспективы. В четверг стоит оплатить коммунальные услуги, заняться оформлением документов, налогов и прочее. А вот кредиты сейчас брать не время.
КОЗЕРОГ. В понедельник будьте предельно внимательны, вам нельзя допускать досадных ошибок. Вы имеете все возможности, чтобы быть удачливым в бизнесе, но для этого вам необходимо действовать исключительно проверенными методами. Сейчас не время менять работу.
ВОДОЛЕЙ. Здравомыслие в финансовой сфере вам совсем не повредит. Желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, особенно если вы питаете слабость к азартным играм и прочим авантюрам. На этой неделе звезды не советуют совершать сделки с недвижимостью.
РЫБЫ. Во вторник возможны новые денежные поступления. Но тратить их сразу не стоит. Отложите на отпуск. Щедрость, безусловно, - недурное качество, но крайне несвоевременное. В выходные хорошо бы забыть о работе и просто расслабиться.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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