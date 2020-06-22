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Бизнес-гороскоп: Стрельцам уже можно нацелиться на отпуск

22 Июня 2020, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня

ОВЕН. Финансовые трудности последнего времени можно преодолеть, оформив кредит под низкий процент. В конце недели вероятны денежные поступления. Суббота - благоприятный день для крупных покупок.

ТЕЛЕЦ. Середина недели будет благоприятна для заключения договоров и подготовки бизнес-планов. Ваше материальное положение достаточно стабильное, но стоит умерить свой аппетит и не тратить лишнего.

БЛИЗНЕЦЫ. Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. Вас ждут крупные денежные поступления и интересные деловые предложения. При этом у вас останется время не только на работу, но и на личную жизнь.

РАК. В понедельник вероятны значительные денежные поступления, которые приятно сбалансируют ваш бюджет. Похоже, у вас появятся новые источники доходов. В четверг будьте деликатнее, не спорьте с коллегами, работайте в команде.

ЛЕВ. В финансовой сфере главная задача - вовремя и уверенно сделать правильный выбор, это поможет не только улучшить финансовое положение, но и стабилизировать ситуацию. Не тяните с окончательным решением. Проблема сама не исчезнет.

ДЕВА. Ваши финансовые возможности, к сожалению, сейчас ограничены, поэтому планировать крупные покупки и приобретения на этой неделе нежелательно. В пятницу может поступить важная для дела информация.

ВЕСЫ. Финансы в наличии будут, но и траты вам предстоят немаленькие, и с этим приходится считаться. Вполне можно подумать о дополнительном заработке, тем более, что энергии вам хватит на троих. В конце недели вероятны денежные поступления.

СКОРПИОН. Будьте честны: ваше финансовое положение не так уж плохо, если не сорить деньгами направо и налево. Ваш авторитет растет, можно рассчитывать на новые крупные заказы и проекты. Во второй половине недели могут появиться неожиданные доходы.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник возможны неожиданные перестановки на работе. Ситуация располагает к появлению новых деловых партнеров и к взаимовыгодным договорам. Вероятно улучшение материального положения, что как раз вовремя. Пора планировать отпуск.

КОЗЕРОГ. В начале недели вероятны определенные трудности с партнерами по бизнесу. В понедельник, в среду и четверг желательно воздержаться от серьезных финансовых операций. В пятницу лучше заранее подготовить отчет о своей работе для начальства.

ВОДОЛЕЙ. Ваши материально-финансовые вопросы решатся тем успешнее, чем уже будет круг посвященных в эти вопросы людей. Сейчас не стоит никому выбалтывать свои профессиональные секреты.

РЫБЫ. Финансовое положение прочно и стабильно, так что желание приобрести что-нибудь новое для себя и для дома вполне можно удовлетворить. Однако не стоит проявлять расточительность. Также сейчас не время менять работу.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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