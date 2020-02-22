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Студентов предлагается прекратить морить голодом

22 Февраля 2020, 12:29 | В России

Стипендии хотят приравнять к прожиточному минимуму, все зависимости от успеваемости

В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума, сообщает газета «Золотой Рог».

Депутаты рассмотрят его в весеннюю сессию. Что предлагается? Изменить само понятие "стипендия" и ее размер, пишут «РГ». Сейчас в статье 36 Закона "Об образовании в РФ" стипендией называется денежная выплата, которая стимулирует или поддерживает освоение образовательных программ. Депутатам, разработавшим законопроект, такой подход кажется необоснованным и даже ущемляющим права студентов, которые нередко не имеют и минимальных средств к существованию.

В пояснительной записке жестко заявлено: "Действующие размеры стипендиального фонда… являются недопустимо низкими и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека". В итоге студенту приходится искать работу, что негативно отражается на учебе. Авторы документа предлагают называть стипендией "денежную выплату", которая назначается студентам для "поддержки их достойного уровня жизни" в период учебы в вузе. Минимальный размер стипендии при этом должен быть не ниже уровня прожиточного минимума по региону. Отзывы и предложения по законопроекту принимаются до 1 апреля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: студент  стипендия  университет  вуз  правила поступления 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:19, 22.02.2020#

    Студентов, пенсионеров, инвалидов, рабочих всех на минимум нашим народным избранникам денег не хватат!!

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