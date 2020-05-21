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Владимир Путин обозначил долгожданную дату начала сдачи ЕГЭ

21 Мая 2020, 21:30 | В России
Провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо по всей стране, он начнётся 29 июня. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнётся 29 июня», — цитирует президента RT.

По словам главы государства, школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

«Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов», — добавил Путин.

Он назвал такое решение исключением, которое носит временный характер.

«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть, начать учиться уже осенью, не теряя целого года», - отметил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЕГЭ  Путин  образование  covid-19 



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