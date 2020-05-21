Чиновники правительства не ожидали, что в России столько бедных

Министр труда: Мы не ожидали такой востребованности выплат в 10 тысяч рублей на ребенка

Министр труда не только оторван от реальной жизни и слаб как профессионал, но и недостаточно умён, чтобы понимать, почему некоторых вещей произносить нельзя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Антона Котякова.

Как сообщалось ранее, в эфире программы «Познер» министр труда заявил, что он и его коллеги «не ожидали такой востребованности» выплат в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

«Диву даёшься на это заявление министра труда и социальной защиты нашей страны. Он не только слаб как профессионал, если не понимает, насколько в бедственном состоянии находится в настоящее время население нашей страны, но и недостаточно умён, чтобы понимать, что произносить то, что он произнёс в разговоре на телевидении с Владимиром Познером, просто нельзя.

Антон Котяков, видимо, думал, что, сказав то, что он сказал, он покажет, насколько востребованное действие поручил осуществить президент России, но, на самом деле, он лишь ещё раз высветил низкий уровень жизни большинства граждан нашей страны и особенно семей с детьми.

Остаётся сожалеть, что в нашем правительстве присутствуют лица, настолько оторванные от реальной жизни», — отметил Михаил Демурин.

Между тем, с начала года приморцы с детьми подали почти 60 тысяч заявлений на оформление мер соцподдержки. Из них более 10 тысяч – дистанционно, через Социальный портал.

Как уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморья, список всех мер социальной поддержки, на которые могут рассчитывать семьи с детьми, и пояснения по ним можно найти в специальном справочнике.

«Здесь можно ознакомиться с выплатами и компенсациями, которые оформляет наше министерство, а также найти информацию по выплатам других ведомств. К примеру, по приемным семьям, детям-сиротам и другим, которыми занимаются коллеги из министерства образования», – уточняют в минтруда Приморского края.

Специалисты отмечают, что в новом справочнике имеются выплаты по национальному проекту «Демография», краевые меры социальной поддержки прошлых лет и те, которые появились уже в этом году. Так, размещена информация о выплате на детей возрастом от 3 до 7 лет, которая впервые была озвучена Президентом Владимиром Путиным в ходе Послания к Федеральному Собранию в январе 2020 года.

По словам министра Светланы Красицкой, информация в справочнике будет обновляться регулярно в ходе новых задач, которые ставит Правительство перед регионами.

«Сейчас в справочнике по выплатам неработающим женщинам на первого ребенка стоит размер пособия, действующий на начало мая 2020 года – 4 050 рублей (4 388 для жительниц северных районов края). 11 мая Президент России заявил о том, что будет двукратно увеличено пособие для неработающих женщин на первого ребенка до достижения им 1,5 лет. Как только из федерального центра в регионы поступят соответствующие документы, внесем коррективы в информационный справочник», – подчеркивает глава ведомства.

Специалисты напоминают, что в связи с текущей ситуацией по коронавирусу оформить меры социальной поддержки на детей родители могут с помощью портала Госуслуг или в личном кабинете Социального портала Приморского края. Подробная инструкцию по регистрации и оформлению выплат на соцпортале можно найти по ссылке.

Справки по многоканальному телефону центра социальной поддержки Приморского края: 8-800-30-22-145.