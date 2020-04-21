Режим самоизоляции решено продлить

Решение понятное, но без конкретной помощи каждому россиянину - это чревато обрушением социальной стабильности

Режим самоизоляции по стране может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними. Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти, рассказали источники РБК.

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников РБК.

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.

В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. «Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них может резко вырасти в ближайшее время.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о надеждах властей, «что к лету эта ситуация начнет спадать». «Дальше будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — добавил он.

Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Во втором обращении, которое состоялось 2 апреля, глава государства сообщил о том, что режим нерабочих недель продлится до 30 апреля.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима самоизоляции в столице. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были введены во всех остальных российских регионах.