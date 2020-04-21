Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Режим самоизоляции решено продлить
Решение понятное, но без конкретной помощи каждому россиянину - это чревато обрушением социальной стабильности
Режим самоизоляции по стране может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними. Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти, рассказали источники РБК.
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников РБК.
Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.
В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. «Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них может резко вырасти в ближайшее время.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о надеждах властей, «что к лету эта ситуация начнет спадать». «Дальше будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — добавил он.
Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Во втором обращении, которое состоялось 2 апреля, глава государства сообщил о том, что режим нерабочих недель продлится до 30 апреля.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима самоизоляции в столице. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были введены во всех остальных российских регионах.
Новости партнеров
Новости тематики
- Режим самоизоляции решено продлить
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- Президенту предложено выплатить россиянам по 50 тысяч рублей
- Россия будет вымирать, несмотря на "подарки" президента
- Владимир Путин: С теми, кто повышает цены, наживаясь на коронавирусе, нужно жестко разбираться
- Новая реформа может стать тяжелее пенсионной
- В Москве в третий раз пройдут "Дни Дальнего Востока"
- В октябре учителям, врачам, таможенникам и полицейским повысят зарплату
- Путин отчитал правительство за всё увеличивающуюся в стране бедность
- Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Новости раздела
- Режим самоизоляции решено продлить
- Среди россиян нашлись такие, кто требует перенести выходные с майских праздников
- Россиянам разрешат есть яблоки из чужого сада
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- Бизнес-гороскоп: Овны упрутся рогами в кредитные проблемы
- Учеников 1-8-х классов отправят на летние каникулы раньше срока
- Проведение ЕГЭ в этом году могут отменить
- Президенту предложено выплатить россиянам по 50 тысяч рублей
- Сдачу ЕГЭ предложено перенести на август
- Власти думают, что делать с выпускниками школ этого года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- Колбасный король добрался до сети "Фреш 25"
- В Суйфэньхэ стремительно растет число заболевших коронавирусом
- Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
- Операция "коронавирус" – обнуление эпохи
- В Находке построят восемь судов-краболовов
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей
- За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек